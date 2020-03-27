Моби-С: Мобильная торговля - мобильный программный комплекс для автоматизации работы торговых представителей, а также позволяет существенно повысить эффективность продаж, заметно снизить расходы на поддержку структуры торговых агентов, принципиально усилить контроль над их деятельностью, повысить точность и скорость исполнения заказов.

Приложение дает возможность легко автоматизировать сбор заказов, торговлю с колес и сбор мерчендайзинговой информации. Присутствует простая интеграция с основными конфигурациями 1С Предприятие 8.2, 8.3 и 7.7.

Основные возможности: