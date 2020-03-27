Программы для Android » Офис, документы » Финансы, учет » Моби-С: Мобильная торговля для Android
Моби-С: Мобильная торговля для Android

Моби-С: Мобильная торговля 5.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Моби-С: Мобильная торговля 5.5 для AndroidОписание   Скачать Моби-С: Мобильная торговля 5.5 для AndroidСКАЧАТЬ (18,18 Мб) Скриншоты Моби-С: Мобильная торговля 5.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Моби-С: Мобильная торговля 5.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Моби-С: Мобильная торговля 5.5 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Моби-С: Мобильная торговля - мобильный программный комплекс для автоматизации работы торговых представителей, а также позволяет существенно повысить эффективность продаж, заметно снизить расходы на поддержку структуры торговых агентов, принципиально усилить контроль над их деятельностью, повысить точность и скорость исполнения заказов.

Приложение дает возможность легко автоматизировать сбор заказов, торговлю с колес и сбор мерчендайзинговой информации. Присутствует простая интеграция с основными конфигурациями 1С Предприятие 8.2, 8.3 и 7.7.

Основные возможности:

  • автоматизация сбора заявок на поставку товара, реализации товаров с мобильных складов, сбора мерчендайзинговой информации, анкетных данных и фотоотчетов;
  • история и план продаж для контрагента;
  • формирование на КПК любых отчетов, в формате HTML;
  • ассортиментные и товарные матрицы;
  • контроль работы торговых агентов с использованием GPS;
  • сокращение количества операторов на выписке в офисе;
  • печать с КПК первичных документов на принтере;
  • интеграция с 1С без изменения основной конфигурации;
  • низкая стоимость обмена данными через Интернет;
  • позволяет создать 1С заказы, реализацию, оформить покупку, ПКО и пр.;
  • поддержка практически всех баз 1С Предприятие 8.2, 8.3 и 7.7;
  • мерчендайзинг, анкеты, фотоотчеты, контроль выкладки;
  • и многое другое...
Моби-С: Мобильная торговля
Моби-С: Мобильная торговля
Моби-С: Мобильная торговля
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

Сбербанк Онлайн 10.6.0 для Android

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка

Приват24 5.26.03 для Android

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте

Google Pay 1.59.197489301 для Android

Отличная возможность быстро и легко оплачивать покупки с помощью телефона, не тратя время на то, чтобы доставать карты из сумки или кошелька. Работает на телефонах,

Monobank 1.22.5 для Android

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а

Инвентаризация склада 1.0 для Android

Инвентаризация склада - удобная программа для проведения инвентаризации на складе

Учет пивного магазина 1.0.4 для Android

Учет пивного магазина - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которая предназначена для удобного и быстрого учета в пивном магазине

скачать Adguard

Отзывы о программе Моби-С: Мобильная торговля

Admin

Отзывов о программе Моби-С: Мобильная торговля 5.5 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 