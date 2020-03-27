Моби-С: Мобильная торговля - мобильный программный комплекс для автоматизации работы торговых представителей, а также позволяет существенно повысить эффективность продаж, заметно снизить расходы на поддержку структуры торговых агентов, принципиально усилить контроль над их деятельностью, повысить точность и скорость исполнения заказов.
Приложение дает возможность легко автоматизировать сбор заказов, торговлю с колес и сбор мерчендайзинговой информации. Присутствует простая интеграция с основными конфигурациями 1С Предприятие 8.2, 8.3 и 7.7.
Основные возможности:
автоматизация сбора заявок на поставку товара, реализации товаров с мобильных складов, сбора мерчендайзинговой информации, анкетных данных и фотоотчетов;
история и план продаж для контрагента;
формирование на КПК любых отчетов, в формате HTML;
ассортиментные и товарные матрицы;
контроль работы торговых агентов с использованием GPS;
сокращение количества операторов на выписке в офисе;
печать с КПК первичных документов на принтере;
интеграция с 1С без изменения основной конфигурации;
низкая стоимость обмена данными через Интернет;
позволяет создать 1С заказы, реализацию, оформить покупку, ПКО и пр.;
поддержка практически всех баз 1С Предприятие 8.2, 8.3 и 7.7;
мерчендайзинг, анкеты, фотоотчеты, контроль выкладки;