AutoHotkey 1.1.28.00
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
MInstAll 1.0.1.68
MInstAll - достаточно удобный мастер автоматической установки приложений и настройки системы компьютера, работающий как упрощенный аналог WPI
AutoInstall 2.4.2
AutoInstall - программа автоматической установки программ. Вам часто после установки Windows приходится устанавливать огромное количество программ? Если да, то эта
Switch Off 3.5.1.950
Switch Off - простая в использовании системная утилита позволяющая автоматически выполнять часто используемые операции: Выключение или перезагрузка компьютера,
AutoClickExtreme 6.25.4.0
AutoClickExtreme - программа служит для автоматизации повторяемых действий пользователя. Она запишет Ваши действия и в точности воспроизведет их
Таймер выключалка TimerSwitchOff 1.0
Таймер выключалка TimerSwitchOff - это очень удобное решение для создания напоминаний о важных делах, заданиях и событиях по установленному таймеру