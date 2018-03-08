Silent Instal Builder - это инструмент, который позволяет создавать пакеты для автоматической (тихой) установки ПО на рабочие станции.

Проблема установки программного обеспечения на компьютеры сотрудников встает перед многими организациями. Не все производители софта предоставляют готовые для развертывания в сети предприятия инсталляторы. ИТ-специалисты в состоянии решить эту задачу ручным трудом, но это поглощает дополнительное время и ресурсы.

Silent Install Builder поможет быстро решить задачу.

Программа предоставляет возможность автоматизировать процесс установки приложений. Позволяет собрать пакет, содержащий один или несколько инсталляторов, для автоматической установки приложений в фоновом режиме (тихо). Вы можете построить любой пакет: .exe (NSIS) или MSI (Windows Installer) для развертывания на предприятии с использованием средств GPO, SSCM или других инструментов.

Возможности: