Silent Install Builder для Windows

Silent Install Builder 5.1.0

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Описание Silent Install Builder 5.1.0Описание   Скачать Silent Install Builder 5.1.0СКАЧАТЬ (10,89 Мб) Скриншоты Silent Install Builder 5.1.0Скриншоты (1)   Статистика Silent Install Builder 5.1.0Статистика   Отзывы о Silent Install Builder 5.1.0Отзывы (0)  
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Silent Instal Builder - это инструмент, который позволяет создавать пакеты для автоматической (тихой) установки ПО на рабочие станции.

Проблема установки программного обеспечения на компьютеры сотрудников встает перед многими организациями. Не все производители софта предоставляют готовые для развертывания в сети предприятия инсталляторы. ИТ-специалисты в состоянии решить эту задачу ручным трудом, но это поглощает дополнительное время и ресурсы.
Silent Install Builder поможет быстро решить задачу. 

Программа предоставляет возможность автоматизировать процесс установки приложений. Позволяет собрать пакет, содержащий один или несколько инсталляторов, для автоматической установки приложений в фоновом режиме (тихо). Вы можете построить любой пакет: .exe (NSIS) или MSI (Windows Installer) для развертывания на предприятии с использованием средств GPO, SSCM или других инструментов.

Возможности:

  • Автоматическая установка ПО с помощью скрипта автоматизации GUI
  • Распаковка и перепаковка exe
  • Автоопределение типа инсталлятора и его параметров для тихой установки
  • Установка exe через GPO
  • Включение нескольких инсталляторов в один пакет
  • EXE в MSI конвертер
  • Поддержка выполнения команд, пакетных файлов (BAT, CMD), Windows скриптов (VBS)
Скриншоты Silent Install Builder:

Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация - Администрирование
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Отзывы о программе Silent Install Builder

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