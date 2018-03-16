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The Sims Mobile для Android

The Sims Mobile 9.2.0.144308 для Android

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Описание The Sims Mobile 9.2.0.144308 для AndroidОписание   Скачать The Sims Mobile 9.2.0.144308 для AndroidСКАЧАТЬ (81,34 Мб) Скриншоты The Sims Mobile 9.2.0.144308 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика The Sims Mobile 9.2.0.144308 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Sims Mobile 9.2.0.144308 для AndroidОтзывы (0)  
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The Sims Mobile - виртуальная жизнь, практически не отличимая от настоящей. Тщательно выберите персонажу особую внешность, подберите стиль и прическу, а также наделите их уникальными чертами характера. Обустраивайте свое жилище по своему вкусу, добавляя в него любимые предметы мебели, элементы декора и различные украшения.

Помогите персонажам достичь карьерных целей, освоить разные хобби, построить отношения и улучшить стиль жизни. Веселитесь с друзьями, общайтесь с городскими жителями, посещайте особые мероприятия и раздавайте стикеры понравившимся персонажам.

Основные возможности:

  • Выбирайте внешность, прически, наряды, косметику и украшения персонажам.
  • Постройте идеальный дом. Меняйте планировку, выбирайте предметы мебели, бытовые приборы, украшения и даже тематические коллекции.
  • Определяйте стиль жизни персонажей. Выберите захватывающую карьеру вроде модного дизайнера или доктора и займитесь кулинарией или игрой на гитаре в качестве хобби. Помогите своему персонажу завести дружеские или романтические отношения и выполняйте рискованные действия.
  • Устраивайте и посещайте праздники, общайтесь с другими персонажами и зарабатывайте награды.
Скриншоты The Sims Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе The Sims Mobile

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