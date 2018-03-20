Программы для Android » Игры » Головоломки » Сапёр Мастер 1.04 для Android
Сапёр Мастер для Android

Сапёр Мастер 1.04 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Сапёр Мастер 1.04 для AndroidОписание   Скачать Сапёр Мастер 1.04 для AndroidСКАЧАТЬ (2,5 Мб) Скриншоты Сапёр Мастер 1.04 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Сапёр Мастер 1.04 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сапёр Мастер 1.04 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Сапёр Мастер — реализация классической игры Сапёр для Android с дополнительными уровнями сложности. Главная цель игры — найти все ячейки, не содержащие бомбы.

Особенности:

  • 6 уровней сложности и пользовательская игра.
  • Создание своей игры вплоть до 200х200 ячеек.
  • Авто сохранение всех уровней, включая свою игру.
  • Сохранение лучшего счета игры.
  • Анимация и вибрация при отметке мины.
  • Переключение управления между кликом и длинным кликом.
  • Полно-экранный режим.
  • Масштабирование экрана и скроллинг.
  • Адаптируется под все размеры экрана Android.
Скриншоты Сапёр Мастер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Филворды: Темы 1.4.5 для Android

Филворды: Темы - бесплатная увлекательная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой необходимо искать в квадрате из букв слова на одну из заданных

Слово за слово 3.9.1.6 для Android

Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Найди слова! 2.2 для Android

Найди слова! - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди букв. В каждом уровне нужно найти три слова: одно по диагонали, одно по вертикали и

Сундук слов 1.5.1 для Android

Сундук слов - захватывающая игра в слова, доступная всем пользователям Android-девайсов. Кроме огромного количества уровней с различными увлекательными заданиями,

скачать Adguard

Отзывы о программе Сапёр Мастер

Admin

Отзывов о программе Сапёр Мастер 1.04 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 