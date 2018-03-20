Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
Филворды: Темы 1.4.5 для Android
Филворды: Темы - бесплатная увлекательная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой необходимо искать в квадрате из букв слова на одну из заданных
Слово за слово 3.9.1.6 для Android
Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Найди слова! 2.2 для Android
Найди слова! - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди букв. В каждом уровне нужно найти три слова: одно по диагонали, одно по вертикали и
Сундук слов 1.5.1 для Android
Сундук слов - захватывающая игра в слова, доступная всем пользователям Android-девайсов. Кроме огромного количества уровней с различными увлекательными заданиями,