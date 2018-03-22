VideoApp для ВК для Android

VideoApp для ВК 1.5.0 для Android

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Описание VideoApp для ВК 1.5.0 для AndroidОписание   Скачать VideoApp для ВК 1.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,14 Мб) Скриншоты VideoApp для ВК 1.5.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика VideoApp для ВК 1.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о VideoApp для ВК 1.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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VideoApp для ВК - простое и удобное приложение для поиска и просмотра видео в социальной сети ВКонтакте (VK).

Основные возможности:

  • Новости с видеозаписями ваших групп
  • Просмотр видео друзей
  • Группы и поиск групп
  • Ваши видео и альбомы
  • Поиск видео
  • Встроенный видео плеер с комментариями и поддержкой HLS Live Stream
  • Поддержка DLNA для передачи видео на ТВ
  • Просмотр видео в любых сторонних плеерах
  • Передача видео в любые сторонние приложения типа AllCast и BubbleUPnP для просмотра на Смарт-ТВ и мультимедийных приставках
  • Качать видео с выбором качества
  • Блокировка приложения PIN-кодом
  • Доступна темная тема
  • И многое другое!

Примечание! Для использования приложения требуется ВК аккаунт для авторизации.

Что нового в VideoApp для ВК 1.5.0 для Android?
  • Сторонние видео теперь проигрываются в плеере
  • Исправлена проблема с разблокировкой отпечатком пальца
  • Исправлены лайки в комментариях плеера
  • Другие исправления и улучшения
Скриншоты VideoApp для ВК:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБлоги, социальные сети - Плееры
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Отзывы о программе VideoApp для ВК

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