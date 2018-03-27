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Drum Pads 24 для Android

Drum Pads 24 3.4.2 для Android

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Описание Drum Pads 24 3.4.2 для AndroidОписание   Скачать Drum Pads 24 3.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (34,24 Мб) Скриншоты Drum Pads 24 3.4.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Drum Pads 24 3.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drum Pads 24 3.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Drum Pads 24 - создавайте музыку, биты и полноценные треки. В вашем распоряжении - готовые к использованию саундпаки в разных стилях из высококачественных сэмплов, записанных в нашей студии или присланных нам известными продюсерами.

Хотите удивить друзей, собираетесь на вечеринку в клуб или, может, квартирник? Вы будете в центре внимания, играя свои биты на планшете или телефоне с помощью Drum Pads 24.

Основные возможности:

  • Доступно более 2500 сэмплов в разных жанрах, включая future beats, chill, neuro funk, trap, big room house, electro.
  • Новые саундпаки каждую неделю.
  • Создавайте собственные саундпаки: смешивайте звуки, импортируйте любимые песни, сэмплируйте вокал или реальные инструменты с помощью записи через микрофон.
  • Импорт саундпаков, сделанных вашими друзьями.
  • Наличие редактора паттернов с 16 шагами для каждого из падов по отдельности.
  • Записывайте ваши собственные треки, конвертируйте их в видео и делитесь ими с друзьями или вашими фанатами.
  • Делитесь созданной музыкой с друзьями через мессенджеры, выкладывайте свои биты на Soundcloud, а лайвы заливайте на Youtube или в Instagram.
  • Смотрите видео от участников Drum Pads 24 Crew и учитесь новым битмейкинг приемам.
Скриншоты Drum Pads 24:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры
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