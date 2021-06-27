Caustic для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия
|Версия:
|3.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Single Cell Software
|Категории:
|другое - Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 481 | Статистика
|Размер:
|30,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Caustic - отличный инструмент для создания музыки в режиме реального времени на мобильных Android-устройствах, интерфейс которого выполнен в стиле аналоговых стоечных синтезаторов и сэмплеров.
Присутствует большое количество инструментов (можно использовать до 14 синтезаторов одновременно), 16 типов звуковых эффектов, параметрический эквалайзер, секвенсор, встроенные редакторы, возможность автоматизации управления драм-машинами и др.
Также пользователь может загружать собственные файлы в формате WAV для использования в PCMSynth, BeatBox и Vocoder.
Среди доступных инструментов присутствуют:
- Субсинтезатор.
- PCMSynth.
- BassLine.
- BeatBox.
- PadSynth.
- 8BitSynth.
- Modular.
- Organ.
- Vocoder.
- FMSynth.
- KSSynth.
Поддерживаются также несжатые WAV файлы (8-16-24-32-битные с любой частотой выборки). PCMSynth может также загрузить SoundFont файлы (.sf2), SFZ и мобильные инструменты FL Studio (.instr, .ZIP).
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Отзывы о программе Caustic
Admin
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