Caustic - отличный инструмент для создания музыки в режиме реального времени на мобильных Android-устройствах, интерфейс которого выполнен в стиле аналоговых стоечных синтезаторов и сэмплеров.

Присутствует большое количество инструментов (можно использовать до 14 синтезаторов одновременно), 16 типов звуковых эффектов, параметрический эквалайзер, секвенсор, встроенные редакторы, возможность автоматизации управления драм-машинами и др.

Также пользователь может загружать собственные файлы в формате WAV для использования в PCMSynth, BeatBox и Vocoder.

Среди доступных инструментов присутствуют:

Субсинтезатор.

PCMSynth.

BassLine.

BeatBox.

PadSynth.

8BitSynth.

Modular.

Organ.

Vocoder.

FMSynth.

KSSynth.

Поддерживаются также несжатые WAV файлы (8-16-24-32-битные с любой частотой выборки). PCMSynth может также загрузить SoundFont файлы (.sf2), SFZ и мобильные инструменты FL Studio (.instr, .ZIP).