Caustic для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия
Версия:3.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x
Интерфейс: Английский
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Категории:другое - Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 481 | Статистика
Размер:30,21 Мб
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Caustic - отличный инструмент для создания музыки в режиме реального времени на мобильных Android-устройствах, интерфейс которого выполнен в стиле аналоговых стоечных синтезаторов и сэмплеров.

Присутствует большое количество инструментов (можно использовать до 14 синтезаторов одновременно), 16 типов звуковых эффектов, параметрический эквалайзер, секвенсор, встроенные редакторы, возможность автоматизации управления драм-машинами и др.

Также пользователь может загружать собственные файлы в формате WAV для использования в PCMSynth, BeatBox и Vocoder.
Среди доступных инструментов присутствуют:

  • Субсинтезатор.
  • PCMSynth.
  • BassLine.
  • BeatBox.
  • PadSynth.
  • 8BitSynth.
  • Modular.
  • Organ.
  • Vocoder.
  • FMSynth.
  • KSSynth.

Поддерживаются также несжатые WAV файлы (8-16-24-32-битные с любой частотой выборки). PCMSynth может также загрузить SoundFont файлы (.sf2), SFZ и мобильные инструменты FL Studio (.instr, .ZIP).

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