DJ Studio для Android

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Лицензия: Демо версия
Версия:5.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 887 | Статистика
Размер:13.07 Мб
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DJ Studio - бесплатный музыкальный микшер для Android, который станет незаменимым помощником для диджеев, позволяющий создавать оригинальные ремиксы, миксовать аудиодорожки и пр. Благодаря интуитивному интерфейсу приложение подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Основные возможности DJ Studio:

  • Наличие двух виртуальных вертушек с кроссфейдером.
  • Возможность кастомизации при помощи скинов.
  • Уникальная физика движения диска, благодаря чему получается оригинальный эффект скретча.
  • Возможность просмотра библиотеки mp3-файлов с сортировкой треков по папке, исполнителю, альбому и названию.
  • Редактирование и автоматическое сохранение плейлистов.
  • Наличие 8 звуковых эффектов.
  • 3-полосный эквалайзер.
  • Поддержка пейзажного и портретного режима отображение экрана.
  • Возможность записи собственных миксов при помощи встроенного рекордера.
  • Наличие функции автоматического смешивания.
  • Возможность опубликовать свои треки в социальной сети SoundCloud.
  • Отображение спектра в режиме реального времени с определением битов.
  • Возможность поделиться плодами Ваших трудов с друзьями в Facebook, Twitter или Google+.
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