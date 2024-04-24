DJ Studio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия
|Версия:
|5.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beatronik
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 887 | Статистика
|Размер:
|13.07 Мб
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DJ Studio - бесплатный музыкальный микшер для Android, который станет незаменимым помощником для диджеев, позволяющий создавать оригинальные ремиксы, миксовать аудиодорожки и пр. Благодаря интуитивному интерфейсу приложение подойдет как новичкам, так и профессионалам.
Основные возможности DJ Studio:
- Наличие двух виртуальных вертушек с кроссфейдером.
- Возможность кастомизации при помощи скинов.
- Уникальная физика движения диска, благодаря чему получается оригинальный эффект скретча.
- Возможность просмотра библиотеки mp3-файлов с сортировкой треков по папке, исполнителю, альбому и названию.
- Редактирование и автоматическое сохранение плейлистов.
- Наличие 8 звуковых эффектов.
- 3-полосный эквалайзер.
- Поддержка пейзажного и портретного режима отображение экрана.
- Возможность записи собственных миксов при помощи встроенного рекордера.
- Наличие функции автоматического смешивания.
- Возможность опубликовать свои треки в социальной сети SoundCloud.
- Отображение спектра в режиме реального времени с определением битов.
- Возможность поделиться плодами Ваших трудов с друзьями в Facebook, Twitter или Google+.
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