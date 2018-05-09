StopUpdates10 для Windows

StopUpdates10 1.0.7.0

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Описание StopUpdates10 1.0.7.0Описание   Скачать StopUpdates10 1.0.7.0СКАЧАТЬ (1,05 Мб) Скриншоты StopUpdates10 1.0.7.0Скриншоты (1)   Статистика StopUpdates10 1.0.7.0Статистика   Отзывы о StopUpdates10 1.0.7.0Отзывы (0)  
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StopUpdates10 - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для блокировки системных обновлений Windows. Приложение создает специальные ключи реестра для блокировки обновлений, а также блокирует ряд процессов, используемых при обновлении.

Среди достоинств утилиты также следует отметить то, что она не удаляет никаких файлов, и в целом не влияет на работоспособность системы, а также имеет небольшой размер и проста в эксплуатации.

Возможности программы:

  • Блокировка обновлений Windows.
  • Блокировка принудительных обновлений.
  • Блокировка раздражающих уведомлений об обновлении.
  • Мгновенная отмена изменений.
Скриншоты StopUpdates10:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе StopUpdates10

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