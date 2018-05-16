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Lapse: Забытое будущее для Android

Lapse: Забытое будущее 1.6.5 для Android

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Описание Lapse: Забытое будущее 1.6.5 для AndroidОписание   Скачать Lapse: Забытое будущее 1.6.5 для AndroidСКАЧАТЬ (23,53 Мб) Скриншоты Lapse: Забытое будущее 1.6.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Lapse: Забытое будущее 1.6.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lapse: Забытое будущее 1.6.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Lapse: Забытое будущее - по сюжету игры мир переживает последствия глобального конфликта. Игрок переносится в 2075 год и принимает управление над одной из уцелевших стран. И далее, в этой в простой с виду игре, придется принимать непростые решения, которые могут привести как к успеху, так и полному провалу.

Пользователю необходимо очень тщательно взвешивать каждое решение, ведь абсолютно любое событие может привести к победе или поражению. Борьба за власть, заговоры и интриги, загадочные события и персонажи, а также древние мифы и передовые технологии переплелись в одну увлекательную историю.

Для того, чтобы выбрать один из возможных вариантов ответа, необходимо двигать карточку вправо или влево. При этом следует учитывать четыре показателя вверху экрана. Каждое решение не только влияет на эти показатели, ведет к более глубоким последствиям. В идеале необходимо соблюдать баланс этих показателей (экология, социальная обстановка, финансы и армия), но на практике достичь этого крайне проблематично.

Скриншоты Lapse: Забытое будущее:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии - Симуляторы
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