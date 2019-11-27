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Меч и Магия. Герои: Эра хаоса для Android

Меч и Магия. Герои: Эра хаоса 1.0.109 для Android

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Описание Меч и Магия. Герои: Эра хаоса 1.0.109 для AndroidОписание   Скачать Меч и Магия. Герои: Эра хаоса 1.0.109 для AndroidСКАЧАТЬ (43,04 Мб) Скриншоты Меч и Магия. Герои: Эра хаоса 1.0.109 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Меч и Магия. Герои: Эра хаоса 1.0.109 для AndroidСтатистика   Отзывы о Меч и Магия. Герои: Эра хаоса 1.0.109 для AndroidОтзывы (0)  
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Меч и Магия. Герои: Эра хаоса - мобильная версия популярной пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic. По сюжету вам необходимо помочь королеве Катерине Айронфист восстановить королевство Эрафии, разрушенное войной.

Призывайте легендарных героев, собирайте огромные армии волшебных существ, рыцарей и могущественных заклинателей, чтобы использовать стратегию и магию для победы.

Ключевые особенности:

  • Огромная сюжетная компания.
  • Собирайте союзников, ресурсы, сокровища, артефакты и завоевывайте славу.
  • Возглавьте гигантские армии в боях и осадах в реальном времени.
  • Выберите оптимальное построение перед боем и используйте заклинания своих героев, чтобы переломить ход сражения.
  • Динамичные PVP-дуэли как в асинхронном режиме, так и в многопользовательской игре.
  • Вступайте в гильдию и сражайтесь рука об руку с друзьями против других игроков со всего мира.
  • Нанимайте знакомых героев из классических фракций «Героев Меча и Магии», каждый из которых обладает уникальными умениями, оружием и артефактами.
  • Откройте для себя любимых героев и врагов, существ и карты, переработанных в новом 2D-стиле.
  • Принимайте участие в разнообразных событиях в реальном времени, чтобы получить редкие предметы.

 

Меч и Магия. Герои: Эра хаоса
Меч и Магия. Герои: Эра хаоса
Меч и Магия. Герои: Эра хаоса
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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