TerraGenesis для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.03 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tilting Point
|Категории:
|Стратегии - Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 754 | Статистика
|Размер:
|153,04 Мб
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TerraGenesis - космическая стратегия, основанная на реальной науке, в которой игроку предстоит заниматься исследованием космоса и создавать новые миры. TerraGenesis динамически анимирует целые планеты с помощью изменяющихся биосфер, все из которых основаны на реальных данных НАСА.
Возможности приложения:
- 4 межзвездные фракции, каждая из которых предоставляет различные преимущества при колонизации.
- Пошаговая колонизация, создайте среду обитания с нужным давлением для ваших колонистов, чтобы они смогли выжить в агрессивных средах.
- Терраформируйте вашу планету для поддержания жизни человека, изменяя конкретные свойства каждого мира, в том числе давление воздуха, содержание кислорода, уровень моря и параметры биомассы.
- Подробная статистика развития цивилизации и текущий статус вашего мира.
- Возможность колонизировать реальные планеты Солнечной системы, включая Марс, Венеру, Меркурий и даже Землю.
- Терраформирование спутников (Луна, а также спутники Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна).
- Колонии на вымышленных планетах, таких как Вакх, Рагнарок, Понтус, Лете и Борей.
- Терраформирование карликовых планет (Церера, Плутон, Харон, Макемаке, Эрида и Седна).
- Растопите ледяные шапки для создания океанов на всей планете и заселите планету жизнью.
- Создание собственной функционирующей экосистемы с взаимодействующими особыми организмами.
- 26 различных филюм и 64 уникальных гена для создания всех видов удивительных организмов, чтобы населить ими ваш мир.
- Управляйте жизненными формами, бурно развивающимися в наземных и водных биосферах.
- Генерируйте случайные миры с полными картами поверхности и рельефа, уникальными начальными условиями и многим другим.
- Начиная со Дня Земли, вы сможете терраформировать планету и сажать НАСТОЯЩИЕ деревья, играя в TerraGenesis.
- Исправили ряд ошибок и внесли некоторые улучшения.
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Admin
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