TerraGenesis - космическая стратегия, основанная на реальной науке, в которой игроку предстоит заниматься исследованием космоса и создавать новые миры. TerraGenesis динамически анимирует целые планеты с помощью изменяющихся биосфер, все из которых основаны на реальных данных НАСА.

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