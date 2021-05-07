TerraGenesis для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.03 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Стратегии - Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 754 | Статистика
Размер:153,04 Мб
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TerraGenesis - космическая стратегия, основанная на реальной науке, в которой игроку предстоит заниматься исследованием космоса и создавать новые миры. TerraGenesis динамически анимирует целые планеты с помощью изменяющихся биосфер, все из которых основаны на реальных данных НАСА.

Возможности приложения:

  • 4 межзвездные фракции, каждая из которых предоставляет различные преимущества при колонизации.
  • Пошаговая колонизация, создайте среду обитания с нужным давлением для ваших колонистов, чтобы они смогли выжить в агрессивных средах.
  • Терраформируйте вашу планету для поддержания жизни человека, изменяя конкретные свойства каждого мира, в том числе давление воздуха, содержание кислорода, уровень моря и параметры биомассы.
  • Подробная статистика развития цивилизации и текущий статус вашего мира.
  • Возможность колонизировать реальные планеты Солнечной системы, включая Марс, Венеру, Меркурий и даже Землю.
  • Терраформирование спутников (Луна, а также спутники Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна).
  • Колонии на вымышленных планетах, таких как Вакх, Рагнарок, Понтус, Лете и Борей.
  • Терраформирование карликовых планет (Церера, Плутон, Харон, Макемаке, Эрида и Седна).
  • Растопите ледяные шапки для создания океанов на всей планете и заселите планету жизнью.
  • Создание собственной функционирующей экосистемы с взаимодействующими особыми организмами.
  • 26 различных филюм и 64 уникальных гена для создания всех видов удивительных организмов, чтобы населить ими ваш мир.
  • Управляйте жизненными формами, бурно развивающимися в наземных и водных биосферах.
  • Генерируйте случайные миры с полными картами поверхности и рельефа, уникальными начальными условиями и многим другим.
Что нового в TerraGenesis 6.03?
  • Начиная со Дня Земли, вы сможете терраформировать планету и сажать НАСТОЯЩИЕ деревья, играя в TerraGenesis.
  • Исправили ряд ошибок и внесли некоторые улучшения.
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