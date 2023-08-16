Tower Defense Generals для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|GameSpire Ltd
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 015 | Статистика
|Размер:
|71,07 Мб
Tower Defense Generals – неплохая реализация стратегии в стиле «Tower Defense». Как обычно, на вас будут нападать волны врагов, а ваша задача защищать объект и не дать вражеским юнитам пройти сквозь оборонные редуты.
Особенности игры включают:
- 26 уровней.
- Эпизоды в разной обстановке с уникальными особенностями.
- 12 башен, среди которых лазерная турель, ракетная пусковая установка, пулемет и бронетехника поддержки.
- 20 видов врагов.
- Легендарные генералы на поле боя.
- Улучшение башен для максимальной эффективности.
- Google Policies update.
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Отзывы о программе Tower Defense Generals
Nemo про Tower Defense Generals 1.1.7 для Android [04-01-2018]
Игра итересная, сделана очень хорошо, приятно играть.
Но есть и недостатки; часто вылазиющая реклама других игр, но это наверное плата бесплатность. Где-то уровень 23й нет возможности пройти, как только ни пытался, разнервничался и удалили ее.
В общем не зря ей три звезды ставят.
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