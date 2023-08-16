Отзывы о программе Tower Defense Generals

Nemo

Игра итересная, сделана очень хорошо, приятно играть.

Но есть и недостатки; часто вылазиющая реклама других игр, но это наверное плата бесплатность. Где-то уровень 23й нет возможности пройти, как только ни пытался, разнервничался и удалили ее.

В общем не зря ей три звезды ставят.

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