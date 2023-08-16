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Tower Defense Generals для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 015 | Статистика
Размер:71,07 Мб
Tower Defense Generals скриншот № 1
Tower Defense Generals скриншот № 2
Tower Defense Generals скриншот № 3
Tower Defense Generals скриншот № 4

Tower Defense Generals – неплохая реализация стратегии в стиле «Tower Defense». Как обычно, на вас будут нападать волны врагов, а ваша задача защищать объект и не дать вражеским юнитам пройти сквозь оборонные редуты.

Особенности игры включают:

  • 26 уровней.
  • Эпизоды в разной обстановке с уникальными особенностями.
  • 12 башен, среди которых лазерная турель, ракетная пусковая установка, пулемет и бронетехника поддержки.
  • 20 видов врагов.
  • Легендарные генералы на поле боя.
  • Улучшение башен для максимальной эффективности.
Что нового в Tower Defense Generals 1.1.8?
  • Google Policies update.
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Отзывы о программе Tower Defense Generals

Nemo про Tower Defense Generals 1.1.7 для Android [04-01-2018]

Игра итересная, сделана очень хорошо, приятно играть.
Но есть и недостатки; часто вылазиющая реклама других игр, но это наверное плата бесплатность. Где-то уровень 23й нет возможности пройти, как только ни пытался, разнервничался и удалили ее.
В общем не зря ей три звезды ставят.
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