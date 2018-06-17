ACE Stream 3.1.28
ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и
SopCast 4.2.0
SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы, спортивные трансляции, новости, музыка и т.д.) через P2P (Peer-to-Peer) сети,
TV Player Classic 7.2.3
TV Player Classic - программа для просмотра и записи более 20-ти платных русскоязычных и 400 международных каналов и более 1200 бесплатных телевизионных каналов из
IP-TV Player 49.1
IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных потоков HTTP, ТВ-тюнеров через WDM-драйвер, индивидуальными настройками
Torrent TV плеер 3.25
Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта
VKMusic 4.77.1
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует