Portcase Media Player для Windows

Portcase Media Player 0.3.24.168

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Описание Portcase Media Player 0.3.24.168Описание   Скачать Portcase Media Player 0.3.24.168СКАЧАТЬ (28,49 Мб) Скриншоты Portcase Media Player 0.3.24.168Скриншоты (3)   Статистика Portcase Media Player 0.3.24.168Статистика   Отзывы о Portcase Media Player 0.3.24.168Отзывы (0)  
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Portcase Media Player - удобное в использовании приложение, которое представляет собой мультимедийный проигрыватель с возможностью воспроизведения торрент файлов и magnet-ссылок, а также поддержкой IPTV с EPG телепрограммой. Поддерживаются практически все форматы видео и аудио файлов, плейлисты форматов M3U и M3U8 с EPG телепрограммой. Реализованы гибкие настройки для пользования плеера.

Основные возможности:

  • Проигрывание видео и аудио файлов.
  • Воспроизведение практически всех форматов видео и аудио файлов.
  • Поддерживаются встроенные субтитры.
  • Принудительный автоматический выбор звуковой дорожки и субтитров.
  • Возможность использования аппаратного ускорения для проигрывания HD видео.
  • Использование торрент файлов как стандартных медиа файлов, с мгновенным воспроизведением пока торрент еще загружается.
  • Можно переключать воспроизведение на любую позицию, не нужно ждать полной загрузки.
  • Просмотр своих любимых каналов IP телевидения.
  • Поддерживаются плейлисты M3U и M3U8.
  • Возможность использовать несколько источников EPG в формате XMLTV, объединенный как один.
  • Фильтрация каналов по Избранным и Черным спискам.
Что нового в Portcase Media Player 0.3.24.168?
  • Добавлена телепрограмма для вертикального списка телеканалов
  • Добавлена автозагрузка торрент файлов из папки
  • Добавлен деинтерлейсинг
  • Добавлена возможность отображения текущего времени
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Portcase Media Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 74
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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