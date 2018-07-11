Bluecoins для Android

Bluecoins 404.37.01 для Android

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Описание Bluecoins 404.37.01 для AndroidОписание   Скачать Bluecoins 404.37.01 для AndroidСКАЧАТЬ (10,92 Мб) Скриншоты Bluecoins 404.37.01 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Bluecoins 404.37.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bluecoins 404.37.01 для AndroidОтзывы (0)  
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Bluecoins - функциональный инструмент для отслеживания расходов и планирования семейного бюджета. Приложение предлагает пользователю все необходимые функции, включая облачную синхронизацию и мультивалютность.

Основные возможности:

  • Настройка еженедельных, двухнедельных, ежемесячных, квартальных и годовых бюджетных планов.
  • Ежемесячный календарь.
  • Расходы, доходы и чистая прибыль.
  • Движение денежных средств.
  • Отслеживание расходов по целевому бюджету.
  • Инструменты управления кредитной картой.
  • Импорт транзакций из QIF или Excel (CSV) вашего банка.
  • Возможность прикреплять фотографии или любые файлы (например, pdf).
  • Настройка банковского SMS-обнаружения для быстрой записи транзакции при получении SMS-сообщений.
  • Планирование оплат за коммунальные услуги, счетов и платежей.
  • Резервное копирование и синхронизация данных с помощью Google Диска или DropBox.
  • Доступ к вашим данным с разных устройств.
  • Установка транзакций или счетов в любой валюте.
  • Поддержка 100 криптовалют (биткойн, ethereum и пр.).
  • Встроенный загрузчик обменного курса.
  • Безопасность отпечатков пальцев и паролей.
  • Экспорт отчетов в PDF, Excel и HTML.
  • 7 различных тем пользовательского интерфейса.
  • Мощная поисковая система.
Скриншоты Bluecoins:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
 Программа Bluecoins отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Bluecoins

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