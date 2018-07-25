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Faraway: Puzzle Escape для Android

Faraway: Puzzle Escape 1.0.54 для Android

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Описание Faraway: Puzzle Escape 1.0.54 для AndroidОписание   Скачать Faraway: Puzzle Escape 1.0.54 для AndroidСКАЧАТЬ (93,65 Мб) Скриншоты Faraway: Puzzle Escape 1.0.54 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Faraway: Puzzle Escape 1.0.54 для AndroidСтатистика   Отзывы о Faraway: Puzzle Escape 1.0.54 для AndroidОтзывы (0)  
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Faraway: Puzzle Escape - увлекательная головоломка для Android. По сюжету вы примете личину охотника за редкими артефактами, исследующего остатки древней великой цивилизации. А исчезнувшие много столетий назад строители не хотят просто так раскрывать своих секретов и тайн, поэтому будьте готовы к сложным испытаниям и множеству загадочных головоломок.

Изучайте игровой мир, собирайте предметы, управляйте устройствами и решайте сложнейшие головоломки, чтобы выбраться из лабиринтов.

Ключевые особенности игры:

  • 18 грандиозных древних храмов, наполненных головоломками.
  • Простой в освоении трехмерный игровой мир, который хранит в себе гораздо больше тайн и загадок, чем может показаться на первый взгляд.
  • Узнайте, что произошло с вашей семьей, собирая утерянные страницы из дневника вашего отца.
  • Первые 9 уровней доступны совершенно бесплатно!
  • Поддержка смартфонов и планшетов.
Скриншоты Faraway: Puzzle Escape:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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