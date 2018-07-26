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Google Podcasts для Android

Google Podcasts 1.0.0.200631462 для Android

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Описание Google Podcasts 1.0.0.200631462 для AndroidОписание   Скачать Google Podcasts 1.0.0.200631462 для AndroidСКАЧАТЬ (111 Кб) Скриншоты Google Podcasts 1.0.0.200631462 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Google Podcasts 1.0.0.200631462 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Podcasts 1.0.0.200631462 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Podcasts – бесплатное Android-приложение, с помощью которого можно бесплатно слушать подкасты, подписываться на них, а также скачивать выпуски на свое устройство для прослушивания в офлайн-режиме.

Присутствует возможность синхронизироваться со другими устройствами и продолжить воспроизведение с того места, на котором остановились. Также можно искать подкасты с помощью Google Поиска и Ассистента.

Ключевые особенности приложения:

  • Множество подкастов и настроек.
  • Возможность подписываться на подкасты и слушать их бесплатно.
  • Настройка скоростиь воспроизведения и наличие функции пропуска пауз.
  • Синхронизация со всеми устройствами.
  • Возможность продолжить воспроизведение с того места, на котором остановились.
  • Поиск подкастов с помощью Google Поиска и Ассистента.
  • Персональные рекомендации, подобранные с учетом ваших предпочтений и истории прослушивания.
  • Ищите новые выпуски любимых подкастов прямо на телефоне.
Скриншоты Google Podcasts:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Google Podcasts

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