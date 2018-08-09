Wallet для Android

Wallet 5.3.22 для Android

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Описание Wallet 5.3.22 для AndroidОписание   Скачать Wallet 5.3.22 для AndroidСКАЧАТЬ (37,43 Мб) Скриншоты Wallet 5.3.22 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Wallet 5.3.22 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wallet 5.3.22 для AndroidОтзывы (0)  
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Wallet - приложение для контроля за финансами, которое предлагает все необходимые для этого инструменты и функции: несколько валют, возможность подключать различные банки и финансовые учреждения, заметки, таблицы и бюджеты для составления ясных и достижимых целей, категории доходов и расходов, детальные отчеты, совместное использование выбранных учетных записей и многое другое.

Особенности приложения:

  • Составление динамичных планов для контроля финансов и достижения своих целей.
  • Использование нескольких валют.
  • Подключение к учетной записи банков и финансовых учреждений.
  • Обработка заметок, таблиц и бюджетов для составления ясных и достижимых целей
  • Автоматические банковские обновления.
  • Гибкие бюджеты.
  • Детальные отчеты.
  • Совместное использование выбранных учетных записей.
  • Импорт/экспорт в CSV/XLS/PDF.
  • Большой список поддерживаемых банков.
  • Категории и шаблоны.
  • Геолокация и хэштеги.
  • Встроенные списки покупок.
  • Возможность управления долгами.
  • Блокировка приложения пин-кодом.
  • Наличие уведомлений и многое другое.
Скриншоты Wallet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыФинансы, учет
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