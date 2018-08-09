Деловой календарь 2 - бесплатное функциональное календарное приложение для мобильных устройств под управлением Android. Доступны все необходимые функции, как например планирование событий и управление задачами, месячный, недельный и дневной просмотры, синхронизация с Google Calendar и Exchange, расширенные напоминания для событий и многое другое.
Ключевые особенности:
интуитивная навигация при помощи простого скольжения при переходе между месяцем, неделей и днем;
планирование событий и управление задачами;
месячный, недельный и дневной просмотры;
повестка дня с поиском в реальном времени;
годичный просмотр;
синхронизация с Google Calendar и Exchange;
поддержка для локальных календарей и задач;
расширенные напоминания для событий;
месячные, недельные, дневные виджеты, а также виджеты для повестки дня и задач;
выбор между текстом и полосками в месячном просмотре;
быстрый доступ к деталям событий во всплывающем окне напрямую из месячного просмотра;
свободная прокрутка и увеличение многодневного просмотра (1-14 дней);
быстрое отображение и скрытие календарей при помощи клавиши Избранное;
встроенный органайзер для задач, синхронизирующийся с Google Tasks;
персонализируемые уведомления, включая прямые действия;
создание и легкое управление приглашений на встречи;
цветовая кодировка в годичном просмотре;
дополнительные продолжающиеся уведомления с обратным отсчетом для событий;
возможность делиться своими событиями и задачами;
персонализируемые календари и цвета событий;
множество настроек для оптимизации вида и функциональности Ваших виджетов, событий, задач и напоминаний;
настройка различных просмотров (дневной, недельный, месячный, годичный, повестка дня, задачи) в соответствии со своими потребностями;
настраиваемые темы для виджетов;
режим просмотра в реальном времени для всех календарных виджетов.