Деловой календарь 2 для Android

Деловой календарь 2 2.30.1 для Android

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Описание Деловой календарь 2 2.30.1 для AndroidОписание   Скачать Деловой календарь 2 2.30.1 для AndroidСКАЧАТЬ (15,32 Мб) Скриншоты Деловой календарь 2 2.30.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Деловой календарь 2 2.30.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Деловой календарь 2 2.30.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Деловой календарь 2 - бесплатное функциональное календарное приложение для мобильных устройств под управлением Android. Доступны все необходимые функции, как например планирование событий и управление задачами, месячный, недельный и дневной просмотры, синхронизация с Google Calendar и Exchange, расширенные напоминания для событий и многое другое.

Ключевые особенности:

  • интуитивная навигация при помощи простого скольжения при переходе между месяцем, неделей и днем;
  • планирование событий и управление задачами;
  • месячный, недельный и дневной просмотры;
  • повестка дня с поиском в реальном времени;
  • годичный просмотр;
  • синхронизация с Google Calendar и Exchange;
  • поддержка для локальных календарей и задач;
  • расширенные напоминания для событий;
  • месячные, недельные, дневные виджеты, а также виджеты для повестки дня и задач;
  • выбор между текстом и полосками в месячном просмотре;
  • быстрый доступ к деталям событий во всплывающем окне напрямую из месячного просмотра;
  • свободная прокрутка и увеличение многодневного просмотра (1-14 дней);
  • быстрое отображение и скрытие календарей при помощи клавиши Избранное;
  • встроенный органайзер для задач, синхронизирующийся с Google Tasks;
  • персонализируемые уведомления, включая прямые действия;
  • создание и легкое управление приглашений на встречи;
  • цветовая кодировка в годичном просмотре;
  • дополнительные продолжающиеся уведомления с обратным отсчетом для событий;
  • возможность делиться своими событиями и задачами;
  • персонализируемые календари и цвета событий;
  • множество настроек для оптимизации вида и функциональности Ваших виджетов, событий, задач и напоминаний;
  • настройка различных просмотров (дневной, недельный, месячный, годичный, повестка дня, задачи) в соответствии со своими потребностями;
  • настраиваемые темы для виджетов;
  • режим просмотра в реальном времени для всех календарных виджетов.
Скриншоты Деловой календарь 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Деловой календарь 2

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