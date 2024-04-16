Обратный отсчет дней - бесплатный виджет для домашнего экрана мобильных устройств под управлением Android, благодаря которому вы никогда не пропустите день рождения, юбилей, экзамен, футбольный матч или любое другое знаменательное событие.

Приложение напоминает о важных событиях в вашей жизни, так чтобы вам не приходилось вручную считать дни.

Основные возможности Обратный отсчет дней: