Обратный отсчет дней для Android
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gira Mobile
|Категории:
|Персонализация - Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 799 | Статистика
|Размер:
|9.45 Мб
|СКАЧАТЬ
Обратный отсчет дней - бесплатный виджет для домашнего экрана мобильных устройств под управлением Android, благодаря которому вы никогда не пропустите день рождения, юбилей, экзамен, футбольный матч или любое другое знаменательное событие.
Приложение напоминает о важных событиях в вашей жизни, так чтобы вам не приходилось вручную считать дни.
Основные возможности Обратный отсчет дней:
- Холо стиль.
- Импорт событий из календаря.
- Настройка цветов каждого виджета.
- Изменение размера (поддерживается только на Android 4.1 и выше).
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