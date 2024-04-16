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Обратный отсчет дней для Android

Описание
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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Персонализация - Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 799 | Статистика
Размер:9.45 Мб
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Обратный отсчет дней - бесплатный виджет для домашнего экрана мобильных устройств под управлением Android, благодаря которому вы никогда не пропустите день рождения, юбилей, экзамен, футбольный матч или любое другое знаменательное событие.

Приложение напоминает о важных событиях в вашей жизни, так чтобы вам не приходилось вручную считать дни.

Основные возможности Обратный отсчет дней:

  • Холо стиль.
  • Импорт событий из календаря.
  • Настройка цветов каждого виджета.
  • Изменение размера (поддерживается только на Android 4.1 и выше).
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