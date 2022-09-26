MC Calendar - приложение, которое сочетает в себе календарь, ежедневник и органайзер, благодаря которым можно создавать график работы, устанавливать напоминания, составлять список дел и контролировать своё расписание на день, неделю, месяц и год. Присутствует синхронизация с Google календарем.

Особенности MC Calendar: