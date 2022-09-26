MC Calendar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.2 08 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:13,25 Мб
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MC Calendar - приложение, которое сочетает в себе календарь, ежедневник и органайзер, благодаря которым можно создавать график работы, устанавливать напоминания, составлять список дел и контролировать своё расписание на день, неделю, месяц и год. Присутствует синхронизация с Google календарем.

Особенности MC Calendar:

  • Удобный планер расписания, при помощи перетаскивания.
  • Создание, управление и дублирование ежедневных расписание.
  • Удобное управление задачами.
  • Группировка задач в удобные списки задач.
  • Интеллектуальные уведомления.
  • Умные виджеты на главном экране.
  • Добавление примечаний.
  • Стандартные представления календаря (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно).
  • Еженедельный просмотр в двух форматах: стандартный формат столбцов дня и ежедневник.
  • Графическая визуализация.
  • Дневной и ночной режимы пользовательского интерфейса.
  • Прикрепление файлов к событиям и задачам.
  • Печать событий / задач.
  • Создание до пяти приватных календарей.
  • Доступ к полному резервному копированию и восстановлению данных.
  • Блокировка приложения.
  • Преобразование задач в события.
  • Настраиваемое количество просматриваемых дней (формат неделя).
  • Визуализация недельного расписания в разных форматах.
  • Пересылка задач и событий.
  • Синхронизация с Google Calendar, Outlook Calendar, Office365 и т.д.
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