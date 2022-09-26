MC Calendar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.2 08 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PLANNING TECHNOLOGIES
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|13,25 Мб
MC Calendar - приложение, которое сочетает в себе календарь, ежедневник и органайзер, благодаря которым можно создавать график работы, устанавливать напоминания, составлять список дел и контролировать своё расписание на день, неделю, месяц и год. Присутствует синхронизация с Google календарем.
Особенности MC Calendar:
- Удобный планер расписания, при помощи перетаскивания.
- Создание, управление и дублирование ежедневных расписание.
- Удобное управление задачами.
- Группировка задач в удобные списки задач.
- Интеллектуальные уведомления.
- Умные виджеты на главном экране.
- Добавление примечаний.
- Стандартные представления календаря (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно).
- Еженедельный просмотр в двух форматах: стандартный формат столбцов дня и ежедневник.
- Графическая визуализация.
- Дневной и ночной режимы пользовательского интерфейса.
- Прикрепление файлов к событиям и задачам.
- Печать событий / задач.
- Создание до пяти приватных календарей.
- Доступ к полному резервному копированию и восстановлению данных.
- Блокировка приложения.
- Преобразование задач в события.
- Настраиваемое количество просматриваемых дней (формат неделя).
- Визуализация недельного расписания в разных форматах.
- Пересылка задач и событий.
- Синхронизация с Google Calendar, Outlook Calendar, Office365 и т.д.
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Admin
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