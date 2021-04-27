Календарь клева для Android
|Оценка:
|4.71/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MP Fish
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 217 | Статистика
|Размер:
|16,98 Мб
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Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей рыбалки в понятном графическом виде.
Присутствует возможность выбирать прогноз для определенных пород рыб, и отключать прогноз по тем видам рыб, которые Вы не планируете ловить в ближайшее время. Также можно узнать прогноз для конкретного местоположения на карте, что удобно при планировании поездки на рыбалку.
Присутствует система уведомлений. В основе прогноза лежит математическая модель рыбы MathFish5.0, которая учитывает климатическую зону, динамику изменения кормовой базы в заданной точке, характерное поведение каждого вида рыбы (нерестов, кормовое и зимнее), а также реакцию каждого вида рыб на фазы Луны. В календаре представлены 199 пород рыб.
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