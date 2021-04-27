Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей рыбалки в понятном графическом виде.

Присутствует возможность выбирать прогноз для определенных пород рыб, и отключать прогноз по тем видам рыб, которые Вы не планируете ловить в ближайшее время. Также можно узнать прогноз для конкретного местоположения на карте, что удобно при планировании поездки на рыбалку.

Присутствует система уведомлений. В основе прогноза лежит математическая модель рыбы MathFish5.0, которая учитывает климатическую зону, динамику изменения кормовой базы в заданной точке, характерное поведение каждого вида рыбы (нерестов, кормовое и зимнее), а также реакцию каждого вида рыб на фазы Луны. В календаре представлены 199 пород рыб.