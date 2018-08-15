AppAudioConfig для Windows

AppAudioConfig 1.05

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Описание AppAudioConfig 1.05Описание   Скачать AppAudioConfig 1.05СКАЧАТЬ (73 Кб) Скриншоты AppAudioConfig 1.05Скриншоты (3)   Статистика AppAudioConfig 1.05Статистика   Отзывы о AppAudioConfig 1.05Отзывы (0)  
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Начиная с Windows Vista, у пользователя появилась возможность изменять звуковые настройки каждого приложения в отдельности. Установленные параметры сохраняются в системном реестре (HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ LowRegistry \ Audio \ PolicyConfig \ PropertyStore), поэтому при следующем запуске приложения используются последние заданные настройки.

Утилита AppAudioConfig отображает текущие настройки звука для каждого приложения в системе и позволяет пользователю легко изменять настройки сразу нескольких приложений. Можно включать и отключать звук, изменять уровень громкости звука, а также его баланс (правый и левый канал).

Присутствует возможность легко экспортировать данные в TXT/CSV/HTML/XML файл или скопировать информацию в буфер обмена, а затем вставить ее в Excel или другие приложения. Приложение не требует инсталляции.

Скриншоты AppAudioConfig:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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