Начиная с Windows Vista, у пользователя появилась возможность изменять звуковые настройки каждого приложения в отдельности. Установленные параметры сохраняются в системном реестре (HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ LowRegistry \ Audio \ PolicyConfig \ PropertyStore), поэтому при следующем запуске приложения используются последние заданные настройки.

Утилита AppAudioConfig отображает текущие настройки звука для каждого приложения в системе и позволяет пользователю легко изменять настройки сразу нескольких приложений. Можно включать и отключать звук, изменять уровень громкости звука, а также его баланс (правый и левый канал).

Присутствует возможность легко экспортировать данные в TXT/CSV/HTML/XML файл или скопировать информацию в буфер обмена, а затем вставить ее в Excel или другие приложения. Приложение не требует инсталляции.