Win 10 Tweaker — небольшая, но очень мощная программа, позволяющая сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов. Предлагает пользователю исключительно самые востребованные параметры и опции, например присутствует возможность отключение встроенных параметров телеметрии, персональной настройки интерфейса и контекстного меню, отключения всех неиспользуемых служб Windows, удаления предустановленных приложений, управления автозагрузкой программ и пр.
Основные преимущества:
Наличие подробных описаний-подсказок для каждого пункта.
Отсутствуют дополнительные модули типа nircmd, самораспаковывающиеся архивы SFX и библиотеки.
Программа не сохраняет логи, не создает записи в системном реестре и автоматические точки восстановления.
Не требуется сохранение параметров и настроек.
Возможность восстановить системные значения, что может быть полезно тем, кто не знает, как вернуть то, что поломал другой твикер.
Полноценная совместимость с Windows 7 и 8.1.
Поддержка x86 и x64 версий Windows.
Включена поддержка пользователя. Имеется возможность написать сообщение напрямую автору.
Быстрая и удобная система полного удаления и восстановления приложений из магазина Windows.
Удобная система обновлений.
Что нового в Win 10 Tweaker 11.0?
Добавлена поддержка Windows 10 (1803 build 17134.191) с последними обновлениями
Добавлена новая категория Системная информация
Добавлена возможность добавить -kill в Автозагрузку (категория Очистка)
Добавлено избавление от хлама Apple Music (кэш музыки, онлайн-обложки) (Очистка)
Добавлены новые файлы и каталоги для Очистки браузеров
В «Предварительную настройку Internet Explorer» добавлен прокси АнтиЗапрета
Для каждой версии Windows доступно своё обновление .NET Framework прямо из программы, если в этом будет необходимость + желание пользователя
Улучшена обратная связь (устранена бесконечная отправка сообщения)
Устранена ошибка на Windows 7, приводящая к падению программы при Очистке диагностического мусора
Устранена неотрисованность контента в браузерах после Очистки их кэша