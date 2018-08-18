Win 10 Tweaker для Windows

Win 10 Tweaker 11.0

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Описание Win 10 Tweaker 11.0Описание   Скачать Win 10 Tweaker 11.0СКАЧАТЬ (536 Кб) Скриншоты Win 10 Tweaker 11.0Скриншоты (9)   Статистика Win 10 Tweaker 11.0Статистика   Отзывы о Win 10 Tweaker 11.0Отзывы (0)  
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Win 10 Tweaker — небольшая, но очень мощная программа, позволяющая сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов. Предлагает пользователю исключительно самые востребованные параметры и опции, например присутствует возможность отключение встроенных параметров телеметрии, персональной настройки интерфейса и контекстного меню, отключения всех неиспользуемых служб Windows, удаления предустановленных приложений, управления автозагрузкой программ и пр.

Основные преимущества:

  • Наличие подробных описаний-подсказок для каждого пункта.
  • Отсутствуют дополнительные модули типа nircmd, самораспаковывающиеся архивы SFX и библиотеки.
  • Программа не сохраняет логи, не создает записи в системном реестре и автоматические точки восстановления.
  • Не требуется сохранение параметров и настроек.
  • Возможность восстановить системные значения, что может быть полезно тем, кто не знает, как вернуть то, что поломал другой твикер.
  • Полноценная совместимость с Windows 7 и 8.1.
  • Поддержка x86 и x64 версий Windows.
  • Включена поддержка пользователя. Имеется возможность написать сообщение напрямую автору.
  • Быстрая и удобная система полного удаления и восстановления приложений из магазина Windows.
  • Удобная система обновлений.
Что нового в Win 10 Tweaker 11.0?
  • Добавлена поддержка Windows 10 (1803 build 17134.191) с последними обновлениями
  • Добавлена новая категория Системная информация
  • Добавлена возможность добавить -kill в Автозагрузку (категория Очистка)
  • Добавлено избавление от хлама Apple Music (кэш музыки, онлайн-обложки) (Очистка)
  • Добавлены новые файлы и каталоги для Очистки браузеров
  • В «Предварительную настройку Internet Explorer» добавлен прокси АнтиЗапрета
  • Для каждой версии Windows доступно своё обновление .NET Framework прямо из программы, если в этом будет необходимость + желание пользователя
  • Улучшена обратная связь (устранена бесконечная отправка сообщения)
  • Устранена ошибка на Windows 7, приводящая к падению программы при Очистке диагностического мусора
  • Устранена неотрисованность контента в браузерах после Очистки их кэша
Скриншоты Win 10 Tweaker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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