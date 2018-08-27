Flow Free для Android

Flow Free 4.0 для Android

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Описание Flow Free 4.0 для AndroidОписание   Скачать Flow Free 4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,89 Мб) Скриншоты Flow Free 4.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Flow Free 4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flow Free 4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Flow Free - простая, но в то же время невероятно увлекательная головоломка для Android, от которой будет не так просто оторваться. Игроку необходимо соединять совпадающие цвета трубой, чтобы создать поток, при этом соблюдая элементарные условия - трубы не должны пересекаться или накладываться одна на другую. Соедините все цвета и покройте всю доску!

Доступно более сотни уровней, присутствует возможность играть на время или без таймера. Геймплей головоломки может быть простым и расслабленным или сложным и неистовым. Вы сами решаете, как играть!

Возможности приложения:

  • Более 2500 головоломок.
  • Режимы свободной игры и гонки со временем.
  • Четкая и яркая графика.
  • Приятные звуковые эффекты.
Скриншоты Flow Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыГоловоломки
 Программа Flow Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Flow Free

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