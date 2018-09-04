LiveTcpUdpWatch – бесплатная портативная утилита для мониторинга запущенных на компьютере приложений с сетевой активностью, потребляющих как входящий, так и исходящий трафик.

Программа отображает в реальном времени подробную информацию о каждом сетевом соединении, включая идентификатор (ID) и название процесса, протокол (TCP/UDP/IPv4/IPv6), локальный/удаленный IP-адрес и порт, количество отправленных/полученных байтов и пакетов, а также время соединения/отключения (только для TCP).

Данная утилита пригодится для системных администраторов и опытных пользователей ПК. Присутствует возможность сохранить отчет в файл формата TXT/XML/CSV.