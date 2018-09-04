LiveTcpUdpWatch для Windows

LiveTcpUdpWatch 1.06

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Описание LiveTcpUdpWatch 1.06Описание   Скачать LiveTcpUdpWatch 1.06СКАЧАТЬ (73 Кб) Скриншоты LiveTcpUdpWatch 1.06Скриншоты (2)   Статистика LiveTcpUdpWatch 1.06Статистика   Отзывы о LiveTcpUdpWatch 1.06Отзывы (0)  
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LiveTcpUdpWatch – бесплатная портативная утилита для мониторинга запущенных на компьютере приложений с сетевой активностью, потребляющих как входящий, так и исходящий трафик.

Программа отображает в реальном времени подробную информацию о каждом сетевом соединении, включая идентификатор (ID) и название процесса, протокол (TCP/UDP/IPv4/IPv6), локальный/удаленный IP-адрес и порт, количество отправленных/полученных байтов и пакетов, а также время соединения/отключения (только для TCP).

Данная утилита пригодится для системных администраторов и опытных пользователей ПК. Присутствует возможность сохранить отчет в файл формата TXT/XML/CSV.

Скриншоты LiveTcpUdpWatch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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