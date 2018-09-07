MONZO для Android

MONZO 0.5.0 для Android

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Описание MONZO 0.5.0 для AndroidОписание   Скачать MONZO 0.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (73,62 Мб) Скриншоты MONZO 0.5.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MONZO 0.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MONZO 0.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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MONZO - отличное приложение для любителей собирать конструкторы и вобще всех творческих личностей, которое предлагает огромное количество разнообразных моделей машин, мотоциклов, кораблей, самолетов, оружия, военной техники и разнообразных механизмов.

Особой реалистичности добавляет то, что все детали упакованы в коробку, и как в самом настоящем наборе, в каждой коробке есть пошаговая инструкция сборки.

Пользователю доступно:

  • 50 моделей, а также широкая палитра красок и множество наклеек.
  • Великолепные модели "Revell", такие как Мессершмитт Bf 109 G-6, StuG 40 Ausf.G или PzKpfw Panther Ausf.G.
  • Автомобили и мотоциклы, такие как Мотоцикл Black Jade, Мотоцикл Brimstone Beauty, Спортивные авто.
  • Оружие, например, Кольт 1911, Smith & Wesson Модель 53.
  • Невероятная коллекция динозавров.
  • Изобретения Деонардо да Винчи, включая Водный велосипед, Буры, Катапульту.
  • 10 цветных палитр.
  • 20 наклеек и улучшений.
  • 10 фонов для фотографий и многое другое.
Скриншоты MONZO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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