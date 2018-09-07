MONZO - отличное приложение для любителей собирать конструкторы и вобще всех творческих личностей, которое предлагает огромное количество разнообразных моделей машин, мотоциклов, кораблей, самолетов, оружия, военной техники и разнообразных механизмов.
Особой реалистичности добавляет то, что все детали упакованы в коробку, и как в самом настоящем наборе, в каждой коробке есть пошаговая инструкция сборки.
Пользователю доступно:
50 моделей, а также широкая палитра красок и множество наклеек.
Великолепные модели "Revell", такие как Мессершмитт Bf 109 G-6, StuG 40 Ausf.G или PzKpfw Panther Ausf.G.
Автомобили и мотоциклы, такие как Мотоцикл Black Jade, Мотоцикл Brimstone Beauty, Спортивные авто.
Оружие, например, Кольт 1911, Smith & Wesson Модель 53.
Невероятная коллекция динозавров.
Изобретения Деонардо да Винчи, включая Водный велосипед, Буры, Катапульту.