Active@ UNERASER для Windows

Active@ UNERASER 12.0

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Описание Active@ UNERASER 12.0Описание   Скачать Active@ UNERASER 12.0СКАЧАТЬ (40,37 Мб) Скриншоты Active@ UNERASER 12.0Скриншоты (3)   Статистика Active@ UNERASER 12.0Статистика   Отзывы о Active@ UNERASER 12.0Отзывы (0)  
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Active@ UNERASER - эффективная утилита для DOS и Windows, восстанавливающая файлы в системах FAT, exFAT, NTFS, ReFS, Apple HFS+, Linux Ext2/Ext3/Ext4fs, Unix UFS, Linux/Unix JFS и XFS . Может восстанавливать данные даже с удаленных и форматированных разделов. Присутствует возможность восстановления с помощью загрузочного диска.

Основные возможности:

  • Восстановление файлов из удаленных/поврежденных/переформатированных разделов и томов.
  • Поддержка карт памяти, IDE/SATA/eSATA/SCSI/SAS/SSD/USB-накопителей и RAID-массивов.
  • Поддержка различных файловых систем FAT, exFAT, NTFS, ReFS, Apple HFS+, Linux Ext2/Ext3/Ext4/BtrFS, Unix UFS/XFS/JFS.
  • Восстановление разделов и файлов созданных в Windows, MacOS, Linux, Unix.
  • Восстановление динамических дисков (LDM), Windows Storage Spaces (WSS) и логических томов (LVM).
  • Сканирование и восстановление разделов, поврежденных вирусом или с поврежденным MBR.
  • Отображение полной информации о физическом и логическом диске.
  • Отображение статуса целостности объекта и оценка возможности восстановления файлов и папок.
  • Поддержка восстановления фрагментированных, сжатых и зашифрованных файлов.
  • Включает расширенный поиск по имени файла, маске, диапазону размеров и другим атрибутам.
  • Отображает содержимое любого сектора на диске с помощью встроенного редактора файлов.
  • Включает два типа сканирование дисков: Basic (Fast) и Thorough (Slow).
  • Включает загрузочную среду восстановления Windows (WipPE) в случае, если ПК не загружается.
  • Включает LiveCD - загрузочную среду Linux для восстановления данных в случае сбоя.
  • Восстановление поврежденных массивов RAID0, RAID1, RAID5 и Span.
Скриншоты Active@ UNERASER:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыВосстановление данных
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