Active@ UNERASER - эффективная утилита для DOS и Windows, восстанавливающая файлы в системах FAT, exFAT, NTFS, ReFS, Apple HFS+, Linux Ext2/Ext3/Ext4fs, Unix UFS, Linux/Unix JFS и XFS . Может восстанавливать данные даже с удаленных и форматированных разделов. Присутствует возможность восстановления с помощью загрузочного диска.
Основные возможности:
Восстановление файлов из удаленных/поврежденных/переформатированных разделов и томов.
Поддержка карт памяти, IDE/SATA/eSATA/SCSI/SAS/SSD/USB-накопителей и RAID-массивов.
Поддержка различных файловых систем FAT, exFAT, NTFS, ReFS, Apple HFS+, Linux Ext2/Ext3/Ext4/BtrFS, Unix UFS/XFS/JFS.
Восстановление разделов и файлов созданных в Windows, MacOS, Linux, Unix.
Восстановление динамических дисков (LDM), Windows Storage Spaces (WSS) и логических томов (LVM).
Сканирование и восстановление разделов, поврежденных вирусом или с поврежденным MBR.
Отображение полной информации о физическом и логическом диске.
Отображение статуса целостности объекта и оценка возможности восстановления файлов и папок.
Поддержка восстановления фрагментированных, сжатых и зашифрованных файлов.
Включает расширенный поиск по имени файла, маске, диапазону размеров и другим атрибутам.
Отображает содержимое любого сектора на диске с помощью встроенного редактора файлов.
Включает два типа сканирование дисков: Basic (Fast) и Thorough (Slow).
Включает загрузочную среду восстановления Windows (WipPE) в случае, если ПК не загружается.
Включает LiveCD - загрузочную среду Linux для восстановления данных в случае сбоя.
Восстановление поврежденных массивов RAID0, RAID1, RAID5 и Span.