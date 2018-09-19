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Happy Glass для Android

Happy Glass 1.0.10 для Android

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Описание Happy Glass 1.0.10 для AndroidОписание   Скачать Happy Glass 1.0.10 для AndroidСКАЧАТЬ (41,84 Мб) Скриншоты Happy Glass 1.0.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Happy Glass 1.0.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Happy Glass 1.0.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Happy Glass - увлекательная логическая головоломка с элементами физики, в которой перед игроком стоит не совсем тривиальная задача - сделать стаканчик счастливым. А счастливым он станет в том случае, если наполнится жидкостью.

Доступно сотни уровней, на которых необходимо решать задачи по водоснабжению стакана, разгадывать головоломки о том, как не дать емкости упасть, позаботиться о том, чтобы поток жидкости не перекрывался различными предметами и пр. Кроме того можно воспользоваться разнообразными дополнительными механизмами и устройствами для направления жидкости в нужную сторону.

Особенности:

  • Рисуйте линии, чтобы пройти уровень!
  • Забавные головоломки, которые могут быть и простыми, и невероятно сложными.
  • Огромное количество уровней.
  • Приятное музыкальное сопровождение.
Скриншоты Happy Glass:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
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