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Сто Одно Онлайн для Android

Сто Одно Онлайн 1.1 для Android

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Описание Сто Одно Онлайн 1.1 для AndroidОписание   Скачать Сто Одно Онлайн 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (23,07 Мб) Скриншоты Сто Одно Онлайн 1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Сто Одно Онлайн 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сто Одно Онлайн 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Сто Одно Онлайн - мобильная версия карточной игры, известная в разных модификациях правил как "Чешский дурак", "Mau Mau", "Crazy Eights", "Английский Дурак", "Фараон", "Пентагон", "101".

Играют от 2 до 6 человек, и победителем считается тот, кто первый избавится от всех своих карт, наберет как можно меньшее число очков на оставшихся в руке картах, или же заставит соперников набрать как можно больше очков на оставшихся у них картах.

Особенности:

  • При отсутствии фишек для игры, их можно пополнить несколько раз в день бесплатно.
  • Удобный интерфейс с поддержкой поворота устройства.
  • Игра только по сети с живыми людьми, от 2 до 6 игроков.
  • Размер колоды 36 или 52 карты.
  • Друзья, чаты, подарки, доска достижений.
  • Приватные игры с паролем.
  • Возможность повторить игру с теми же игроками.
  • Привязка учетной записи к Google аккаунту.
Скриншоты Сто Одно Онлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыОнлайн клиенты - Карточные
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