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Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал для Android

Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал 3.5.6z для Android

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Описание Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал 3.5.6z для AndroidОписание   Скачать Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал 3.5.6z для AndroidСКАЧАТЬ (32,21 Мб) Скриншоты Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал 3.5.6z для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал 3.5.6z для AndroidСтатистика   Отзывы о Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал 3.5.6z для AndroidОтзывы (0)  
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Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал - увлекательная викторина, в которой вам по смайликам нужно угадать название фильма, сериала, мультика. Пользователю предлагается набор смайлов, который передает значение того или иного кино.

В особо сложных ситуациях можно воспользоваться подсказками - убрать лишние буквы, открыть одну букву или открыть слово целиком.

Особенности приложения:

  • Абсолютно бесплатная
  • Не требует постоянного подключения к Интернету
  • Большое количество уровней, которые активно пополняются
  • Картинки уровней отличного качества
  • Игра подходит как для телефонов, так и для планшетов
Скриншоты Угадай по смайликам фильм, мультфильм, сериал:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
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