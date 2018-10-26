Forge of Glory - увлекательная MMORPG, в которой игроки со всего мира выясняют кто из них сильнейший, решая головоломки и изобретая собственную стратегию, чтобы покорить каждое подземелье. Собирайте команду уникальных героев и смертоносных монстров (в том числе драконы), и вступайте в бескомпромиссную борьбу за трон.

Присутствует возможность призывать существ с помощью камней душ, благодаря чему ваша армия может стать действительно несокрушимой. Стройте неприступный замок, организуйте его оборону и не забывайте про вылазки в стан противника. Подбирайте заклинания и изобретайте собственные стратегии для победы в каждой битве. Забирайте чужие сокровища, ни один замок не устоит перед вашей мощью. Игроку доступно огромное количество разнообразных локаций, сотни заданий и сложные головоломки: на помощь вам придут герои и их боевая магия!

Особенности игры: