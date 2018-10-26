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Forge of Glory для Android

Forge of Glory 1.6.9 для Android

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Описание Forge of Glory 1.6.9 для AndroidОписание   Скачать Forge of Glory 1.6.9 для AndroidСКАЧАТЬ (92,68 Мб) Скриншоты Forge of Glory 1.6.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Forge of Glory 1.6.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Forge of Glory 1.6.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Forge of Glory - увлекательная MMORPG, в которой игроки со всего мира выясняют кто из них сильнейший, решая головоломки и изобретая собственную стратегию, чтобы покорить каждое подземелье. Собирайте команду уникальных героев и смертоносных монстров (в том числе драконы), и вступайте в бескомпромиссную борьбу за трон.

Присутствует возможность призывать существ с помощью камней душ, благодаря чему ваша армия может стать действительно несокрушимой. Стройте неприступный замок, организуйте его оборону и не забывайте про вылазки в стан противника. Подбирайте заклинания и изобретайте собственные стратегии для победы в каждой битве. Забирайте чужие сокровища, ни один замок не устоит перед вашей мощью. Игроку доступно огромное количество разнообразных локаций, сотни заданий и сложные головоломки: на помощь вам придут герои и их боевая магия!

Особенности игры:

  • Возможность призывать с помощью камней душ более 120 существ.
  • Стройте свой замок и тренируйте огромную армию.
  • Динамичные PvP с другими игроками за власть и ресурсы.
  • Эпичные боссы.
  • Более 200 уникальных подземелий.
  • Разнообразные тактические головоломки.
  • Широкий выбор заклинаний.
  • Ежедневные квесты.
Скриншоты Forge of Glory:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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