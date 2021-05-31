Genshin Impact для Android
|Оценка:
|3.15/5 голосов - 82
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0_1112729_1135452 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|miHoYo Limited
|Категории:
|Экшен и 3D - Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 125 | Статистика
|Размер:
|839,43 Мб
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Genshin Impact - крутейшая кроссплатформенная ролевая игра, которая, будучи бесплатной, умудрилась принести ее создателям за первые 2 недели релиза более 100 миллионов долларов США! Именно так проголосовали своим кошельком пользователи, а это уже говорит о многом.
Genshin Impact игра жанра Action/RPG с открытым миром и кооперативным режимом, разработанная китайской компанией на движке Unity. Любители аниме будут в восторге.
В начале игры Вам доступен 1 из 2-х персонажей. Желтыми пиктограммами обозначены основные задания, а синими - второстепенные. Все вокруг кишит монстрами, везде валяются тонны сундуков набитые различным лутом, ваш путь состоит из множества городов и поселков, в которых сюжетные игроки будут делится с вами информацией необходимой для прохождения. Игровой мир напичкан всяческими "подозрительными" строениями, пещерами, полянами, поэтому даже не общаясь с местными жителями вы легко сможете найти приключение на свою задницу и в случае успеха получить множество наград и лутов. Просто идите ко всяким загадочным сооружениям и строениям и вы не будете разочарованы.
Чтобы вам не было скучно везде бродят отряды врагов. Конечно от врагов можно отбиваться обычным оружием - щитом и мечом, но особое удовольствие в игре доставляет использование магии 7 стихий. Это реализовано очень красочно и здорово! Но есть одно НО! Нужно уметь правильно и вовремя применять различные типы стихий против врагов иначе проигрыш обеспечен.
Ваш отряд обычно состоит из 4-х персонажей, каждый из которых вы можете управлять по отдельности, не всеми сразу. Подвох состоит в том, что в нужный момент может не оказаться в команде боец с нужными умениями и элементами стихий.
Игра полна сюрпризов! Так что не теряйте времени, скачивайте и погружайтесь в удивительный Мир Genshin Impact!
- Новые персонажи: Эола, Янь Фэй
- Новая система: Чайник безмятежности
- Новые задания: задания легенд «Каменное сердце», «Волны больше не возвратятся в море»
- Новые события: «Диск усиления: Введение», «По следам ветра», «Поле боя: Туманное подземелье», «Поймай меня, если сможешь»
- Новое оружие: Песнь разбитых сосен
- Новые подземелья: Горный дозор, Под древом подавления
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Отзывы о программе Genshin Impact
goho про Genshin Impact 1.0.0_1112729_1135452 [17-10-2020]
крутейшая игруха)
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