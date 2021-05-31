Genshin Impact - крутейшая кроссплатформенная ролевая игра, которая, будучи бесплатной, умудрилась принести ее создателям за первые 2 недели релиза более 100 миллионов долларов США! Именно так проголосовали своим кошельком пользователи, а это уже говорит о многом.

Genshin Impact игра жанра Action/RPG с открытым миром и кооперативным режимом, разработанная китайской компанией на движке Unity. Любители аниме будут в восторге.

В начале игры Вам доступен 1 из 2-х персонажей. Желтыми пиктограммами обозначены основные задания, а синими - второстепенные. Все вокруг кишит монстрами, везде валяются тонны сундуков набитые различным лутом, ваш путь состоит из множества городов и поселков, в которых сюжетные игроки будут делится с вами информацией необходимой для прохождения. Игровой мир напичкан всяческими "подозрительными" строениями, пещерами, полянами, поэтому даже не общаясь с местными жителями вы легко сможете найти приключение на свою задницу и в случае успеха получить множество наград и лутов. Просто идите ко всяким загадочным сооружениям и строениям и вы не будете разочарованы.

Чтобы вам не было скучно везде бродят отряды врагов. Конечно от врагов можно отбиваться обычным оружием - щитом и мечом, но особое удовольствие в игре доставляет использование магии 7 стихий. Это реализовано очень красочно и здорово! Но есть одно НО! Нужно уметь правильно и вовремя применять различные типы стихий против врагов иначе проигрыш обеспечен.

Ваш отряд обычно состоит из 4-х персонажей, каждый из которых вы можете управлять по отдельности, не всеми сразу. Подвох состоит в том, что в нужный момент может не оказаться в команде боец с нужными умениями и элементами стихий.

Игра полна сюрпризов! Так что не теряйте времени, скачивайте и погружайтесь в удивительный Мир Genshin Impact!