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Empires & Puzzles: RPG Quest для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:37.0.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):0 / 537 | Статистика
Размер:110,78 Мб
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Empires & Puzzles: RPG Quest – игра предлагает совершенно новый взгляд на жанр RPG, и удачно сочетает головокружительные сражения с механикой 3 в ряд, развитие собственной крепости и PVP дуэли с другими игроками.

Основные возможности:

  • Отправляй свои войска в бой и используй потрясающие комбо.
  • Восстанови огромную военную крепость.
  • Призовите сотни могущественных героев и солдат.
  • Сражайтесь с другими игроками со всего мира.
  • Вступай в альянс: сражайся с огромными титанами вместе со своим Альянсом.
  • Наслаждайся детально проработанными монстрами, героями и визуальными эффектами в этом величественном фэнтезийном мире.
Что нового в Empires & Puzzles: RPG Quest 37.0.1?
  • Новые типы построения для набегов уже в игре — выстраивайте команды обороны, чтобы побеждать нападающих!
  • Исправлены ошибки и внесены улучшения.
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