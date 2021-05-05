Empires & Puzzles: RPG Quest для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|37.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Small Giant Games
|Категория:
|Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 537 | Статистика
|Размер:
|110,78 Мб
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Empires & Puzzles: RPG Quest – игра предлагает совершенно новый взгляд на жанр RPG, и удачно сочетает головокружительные сражения с механикой 3 в ряд, развитие собственной крепости и PVP дуэли с другими игроками.
Основные возможности:
- Отправляй свои войска в бой и используй потрясающие комбо.
- Восстанови огромную военную крепость.
- Призовите сотни могущественных героев и солдат.
- Сражайтесь с другими игроками со всего мира.
- Вступай в альянс: сражайся с огромными титанами вместе со своим Альянсом.
- Наслаждайся детально проработанными монстрами, героями и визуальными эффектами в этом величественном фэнтезийном мире.
- Новые типы построения для набегов уже в игре — выстраивайте команды обороны, чтобы побеждать нападающих!
- Исправлены ошибки и внесены улучшения.
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