Magic Rampage - увлекательный платформер, который объединяет в себе RPG и интенсивный экшн. По сюжету злой колдун вознамерился уничтожить короля и занять его трон, и ваша задача всеми силами ему помешать. Выбирайте класс персонажа (маг, воин, друид, чернокнижник, разбойник, паладин, вор и др.), выбирайте соответствующее снаряжение и отправляйтесь проходить разнообразные уровни, каждый из которых таит в себе новые препятствия, врагов и скрытые тайники, которые нужно отыскать. Игрока ждут поиски бонусных уровней, борьба за жизнь в режиме выживания, совместные походы с дружественными персонажами, а также тяжелые схватки с боссами.

Также присутствует увлекательный сетевой соревновательный режим, в котором игроки со всего мира могут выяснить, кто из них лучше, на произвольно сгенерированных уровнях, а также встретиться с уникальными боссами, эксклюзивными предметами и контентом.

Ключевые особенности:

Увлекательная кампания.

Сетевой соревновательный режим.

Возможность настройки персонажа по своему усмотрению.

Режим выживания.

Игровой магазин, в котором можно приобрести оружие и броню, а также редкие руны, с помощью которых можно повысить урон и защиту.

Локальный режим противостояния.



