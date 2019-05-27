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Magic Rampage для Android

Magic Rampage 3.8.5 для Android

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Описание Magic Rampage 3.8.5 для AndroidОписание   Скачать Magic Rampage 3.8.5 для AndroidСКАЧАТЬ (86,69 Мб) Скриншоты Magic Rampage 3.8.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Magic Rampage 3.8.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Magic Rampage 3.8.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Magic Rampage - увлекательный платформер, который объединяет в себе RPG и интенсивный экшн. По сюжету злой колдун вознамерился уничтожить короля и занять его трон, и ваша задача всеми силами ему помешать. Выбирайте класс персонажа (маг, воин, друид, чернокнижник, разбойник, паладин, вор и др.), выбирайте соответствующее снаряжение и отправляйтесь проходить разнообразные уровни, каждый из которых таит в себе новые препятствия, врагов и скрытые тайники, которые нужно отыскать. Игрока ждут поиски бонусных уровней, борьба за жизнь в режиме выживания, совместные походы с дружественными персонажами, а также тяжелые схватки с боссами.

Также присутствует увлекательный сетевой соревновательный режим, в котором игроки со всего мира могут выяснить, кто из них лучше, на произвольно сгенерированных уровнях, а также встретиться с уникальными боссами, эксклюзивными предметами и контентом.

Ключевые особенности:

  • Увлекательная кампания.
  • Сетевой соревновательный режим.
  • Возможность настройки персонажа по своему усмотрению.
  • Режим выживания.
  • Игровой магазин, в котором можно приобрести оружие и броню, а также редкие руны, с помощью которых можно повысить урон и защиту.
  • Локальный режим противостояния.


 

Magic Rampage
Magic Rampage
Magic Rampage
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРолевые, RPG
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