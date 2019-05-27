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Magic Rampage 3.8.5 для Android
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Magic Rampage - увлекательный платформер, который объединяет в себе RPG и интенсивный экшн. По сюжету злой колдун вознамерился уничтожить короля и занять его трон, и ваша задача всеми силами ему помешать. Выбирайте класс персонажа (маг, воин, друид, чернокнижник, разбойник, паладин, вор и др.), выбирайте соответствующее снаряжение и отправляйтесь проходить разнообразные уровни, каждый из которых таит в себе новые препятствия, врагов и скрытые тайники, которые нужно отыскать. Игрока ждут поиски бонусных уровней, борьба за жизнь в режиме выживания, совместные походы с дружественными персонажами, а также тяжелые схватки с боссами.
Также присутствует увлекательный сетевой соревновательный режим, в котором игроки со всего мира могут выяснить, кто из них лучше, на произвольно сгенерированных уровнях, а также встретиться с уникальными боссами, эксклюзивными предметами и контентом.
Ключевые особенности:
- Увлекательная кампания.
- Сетевой соревновательный режим.
- Возможность настройки персонажа по своему усмотрению.
- Режим выживания.
- Игровой магазин, в котором можно приобрести оружие и броню, а также редкие руны, с помощью которых можно повысить урон и защиту.
- Локальный режим противостояния.
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