Era of Celestials - выступите против сил зла в рядах защитников цитадели. Выберите наиболее подходящего героя (воина, стрелка или мага) и вступайте на Путь покорителя! Сразитесь во славу небес!

Игроку доступен внушительный арсенал боевых заклинаний, возможность прокачивать своего персонажа, превращаться в бою в неуязвимые элизии, призывать на помощь сильфов-защитников и пр. Благодаря этому можно выработать набор уникальных тактик, которые могут меняться в зависимости от текущего противника.

Особенности игры: