Era of Celestials - выступите против сил зла в рядах защитников цитадели. Выберите наиболее подходящего героя (воина, стрелка или мага) и вступайте на Путь покорителя! Сразитесь во славу небес!
Игроку доступен внушительный арсенал боевых заклинаний, возможность прокачивать своего персонажа, превращаться в бою в неуязвимые элизии, призывать на помощь сильфов-защитников и пр. Благодаря этому можно выработать набор уникальных тактик, которые могут меняться в зависимости от текущего противника.
Особенности игры:
Удобное управление.
Отзывчивая боевая система.
Реалистичный звук и впечатляющая трехмерная графика.
Уникальная система превращений в неуязвимых элизий, которые помогут сокрушить кровожадных врагов.
Верные защитники-сильфы, которые оказывают разную поддержку, и вы можете переключаться между ними по желанию.
Изобилие великолепных костюмов с потрясающими эффектами свечения.
Разные виды увлекательных сражений, от поединков - боев один на один в режиме реального времени - до многопользовательских потасовок в Багровом состязании и Лавовой экспедиции.
Убивайте мировых боссов, боссов инстансов, злых драконов, которые появляются на ограниченное время, а также многих других боссов, чтобы получить приятные награды и поднять свой БР до небес.