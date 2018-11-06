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Era of Celestials для Android

Era of Celestials 1.223.159554 для Android

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Описание Era of Celestials 1.223.159554 для AndroidОписание   Скачать Era of Celestials 1.223.159554 для AndroidСКАЧАТЬ (99,62 Мб) Скриншоты Era of Celestials 1.223.159554 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Era of Celestials 1.223.159554 для AndroidСтатистика   Отзывы о Era of Celestials 1.223.159554 для AndroidОтзывы (0)  
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Era of Celestials - выступите против сил зла в рядах защитников цитадели. Выберите наиболее подходящего героя (воина, стрелка или мага) и вступайте на Путь покорителя! Сразитесь во славу небес!

Игроку доступен внушительный арсенал боевых заклинаний, возможность прокачивать своего персонажа, превращаться в бою в неуязвимые элизии, призывать на помощь сильфов-защитников и пр. Благодаря этому можно выработать набор уникальных тактик, которые могут меняться в зависимости от текущего противника.

Особенности игры:

  • Удобное управление.
  • Отзывчивая боевая система.
  • Реалистичный звук и впечатляющая трехмерная графика.
  • Уникальная система превращений в неуязвимых элизий, которые помогут сокрушить кровожадных врагов.
  • Верные защитники-сильфы, которые оказывают разную поддержку, и вы можете переключаться между ними по желанию.
  • Изобилие великолепных костюмов с потрясающими эффектами свечения.
  • Разные виды увлекательных сражений, от поединков - боев один на один в режиме реального времени - до многопользовательских потасовок в Багровом состязании и Лавовой экспедиции.
  • Убивайте мировых боссов, боссов инстансов, злых драконов, которые появляются на ограниченное время, а также многих других боссов, чтобы получить приятные награды и поднять свой БР до небес.
Скриншоты Era of Celestials:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
 Программа Era of Celestials отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Era of Celestials

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