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Фруктовый лес: Радужное яблоко для Android

Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.2.9 для Android

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Описание Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.2.9 для AndroidОписание   Скачать Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.2.9 для AndroidСКАЧАТЬ (17,72 Мб) Скриншоты Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.2.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.2.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фруктовый лес: Радужное яблоко 1.2.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Фруктовый лес: Радужное яблоко - перемещайте фрукты по игровому полю, перетаскивая их вправо, влево, вверх или вниз, и составляя цепочки из трех и более одинаковых фруктов. Чем больше фруктов в цепочке, тем больше очков вы заработаете.

На уровень дается ограниченное количество ходов, а также цель, в виде необходимого количество очков (на шкале балов отмечено необходимое количество очков для получения конкретного количества звезд). Доступны различные уровни с разными эффектами и уникальными фруктами!

Особенности игры:

  • Головоломка с простыми правилами.
  • Ежедневные бонусы.
  • Нет ограничений на количество попыток.
  • Возможность играть без интернет-соединения!
  • Таблица лидеров.
  • Небольшой размер приложения.
  • Поддержка экранов планшетов.
  • Поддержка 14 языков.
Скриншоты Фруктовый лес: Радужное яблоко:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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