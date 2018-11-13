Windows Word для Windows

Windows Word 1.2

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Описание Windows Word 1.2Описание   Скачать Windows Word 1.2СКАЧАТЬ (26,89 Мб) Скриншоты Windows Word 1.2Скриншоты (8)   Статистика Windows Word 1.2Статистика   Отзывы о Windows Word 1.2Отзывы (0)  
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Windows Word - бесплатный и удобный в эксплуатации офисный редактор для работы со всеми форматами текстовых документов. Присутствует возможность открывать и конвертировать PDF документы, имеется функция проверки правописания текста на русском языке и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Поддержка всех форматов текстовых документов: DOC, TXT, DOCX, RTF, PDF и др.
  • Функция проверки правописания текста на русском.
  • Бесплатное скачивание и использование программы Word для Windows.
  • Не требует активации и серийных номеров.
  • Быстрая работа со всеми форматами документов.
  • Возможность легко поменять шрифт, его размер, стиль написания (жирный, полужирный, курсив, зачеркнутый) и цвет.
  • Работа с таблицами.
  • Привычная панель инструментов.
  • Возможность легко поменять размер документа из А4 в А5, А6 (можно задать свой размер страницы).
  • Функция поиска по документу.
  • и многое другое.
Скриншоты Windows Word:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Windows Word

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