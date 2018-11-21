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Icecream PDF Editor для Windows

Icecream PDF Editor 1.05

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Описание Icecream PDF Editor 1.05Описание   Скачать Icecream PDF Editor 1.05СКАЧАТЬ (17,28 Мб) Скриншоты Icecream PDF Editor 1.05Скриншоты (5)   Статистика Icecream PDF Editor 1.05Статистика   Отзывы о Icecream PDF Editor 1.05Отзывы (0)  
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Icecream PDF Editor - программа для редактирования PDF документов с множеством функций. Присутствует возможность редактировать тест и добавлять новый, управлять страницами и добавлять новые страницы, добавлять аннотации, штампы, графические объекты (круги, прямоугольники, стрелки, линии), осуществлять поиск по тексту PDF, выставлять пароли, менять метаданные и многое другое.

Основные возможности:

  • Редактирование любого текста в PDF документе.
  • Возможность менять порядок страниц, удалять их, разбивать и склеивать PDF файлы.
  • Редактирование PDF объектов: перемещение, изменение размера, вращение и т.д.
  • Возможность задать пароль или ограничить права на редактирование/копирование документа для его защиты.
  • Добавление заметок, выделение зон, зачеркивание и выделение текста, добавление текстовых комментариев и многое другое.
  • Создание собственных штампов для быстрого аннотирования PDF.
  • Добавление собственных водяных знаков к PDF документу.
  • Возможность рисовать, добавлять различные формы, стрелки и линии в PDF документ.
  • И многое другое...
Скриншоты Icecream PDF Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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