WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации

ABBYY FineReader 14.0 / 10.0 Home

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов

Foxit Reader 9.3.0.10826

Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов

Free PDF to Word Converter 5.1.0.383

Free PDF to Word Converter - простой в использовании инструмент для высококачественного преобразования файлов из формата PDF в DOC с сохранением всех графиков,