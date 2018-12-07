Epic Pen для Windows

Epic Pen 3.7.8

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Описание Epic Pen 3.7.8Описание   Скачать Epic Pen 3.7.8СКАЧАТЬ (14,26 Мб) Скриншоты Epic Pen 3.7.8Скриншоты (2)   Статистика Epic Pen 3.7.8Статистика   Отзывы о Epic Pen 3.7.8Отзывы (0)  
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Epic Pen - удобная программа для Windows, позволяющая рисовать на экране компьютера - на рабочем столе, в окне открытых приложений, документах, папках и т.д., что может быть удобно при проведении презентаций, скринкастов или для создания аннотаций.

Интерфейс программы выполнен в виде вертикального бара, который можно перетащить в любое место рабочего стола. Доступны инструменты Карандаш, Маркер, Ластик, можно настраивать размер кисти, выбирать цвет, имеется инструмент быстрой очистки.

Также присутствует возможность создавать скриншоты и добавлять на него свои заметки, рисунки, комментарии, после чего полученный снимок экрана можно сохранить на компьютере в формате PNG. Поддерживается работа с горячими клавишами.

Скриншоты Epic Pen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы
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