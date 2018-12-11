Программы для Android » Игры » Головоломки » Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для Android
Маджонг: Поиск Сокровищ для Android

Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для AndroidОписание   Скачать Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для AndroidСКАЧАТЬ (91,01 Мб) Скриншоты Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Маджонг: Поиск Сокровищ - классическая головоломка в жанре "найди пару", в которой необходимо помочь Софи и ее верному другу коту Оливеру побороть злую ведьму и спасти родителей. Присутсвуют побочные квесты, а также режим Экспедиции.

Особенности приложения:

  • Более 2000 Маджонг-уровней с уникальными раскладками;
  • Возможность разгадывать головоломки и выполнять увлекательные квесты;
  • Стройте порталы, открывайте и исследуйте новые земли;
  • Собирайте редкие артефакты и кристаллы;
  • Восстановите и украсьте семейное поместье;
  • Освободите заколдованных котиков;
  • Обгоните друзей и близких в таблице рекордов;
  • Регулярные обновления с новыми уровнями, квестами и персонажами;
  • Специальные бонусные уровни, квесты на время и уникальные наборы костяшек;
  • Возможность играть офлайн без потери прогресса.
 
Скриншоты Маджонг: Поиск Сокровищ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Find The Differences - The Detective 1.2.0 для Android

Помогите частному детективу распутать ряд запутанных дел. Игрок должен найти определенное количество отличий между парой похожих изображений. Участвуйте в разных

Crazy Dino Park 1.18 для Android

Управляйте самым необычным парком аттракционов в мире, наполненном динозаврами. Развивайте уникальный подход к науке и истории, отправляйтесь в дикие места, чтобы

Угадай Слова 2.2.6 для Android

Угадай Слова - головоломка, суть которой заключается в названии игры. Вам нужно составлять слова из предложенных букв. При составлении слов, которых нет в задании

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Homescapes 1.3.0.900 для Android

Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача

Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для Android

Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую романтику. Тут будут и старинные карты с кладом, сокровища и драгоценности, а

скачать Adguard

Отзывы о программе Маджонг: Поиск Сокровищ

Admin

Отзывов о программе Маджонг: Поиск Сокровищ 2.19.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 