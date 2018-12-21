Brainy — математическая онлайн-игра для любого возраста, которая сочетает в одном приложении и развлечение и пользу. Цель игры — как можно быстрее решить арифметические примеры и набрать больше всех очков.

Как регулярные спортивные тренировки «прокачивают» тело, делают его здоровым, сильным и выносливым, так регулярные занятия математикой «прокачивают» мозг — развивают интеллект и познавательные способности.

В приложении есть несколько видов турниров — выбирайте и участвуйте! Также можно соревноваться с другими участниками приложения - таблица лидеров покажет, какое место в турнире вы занимаете на данный момент.