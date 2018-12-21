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Brainy - математическая игра для Android

Brainy - математическая игра 1.0.1 для Android

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Описание Brainy - математическая игра 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Brainy - математическая игра 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (29,55 Мб) Скриншоты Brainy - математическая игра 1.0.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Brainy - математическая игра 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Brainy - математическая игра 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Brainy — математическая онлайн-игра для любого возраста, которая сочетает в одном приложении и развлечение и пользу. Цель игры — как можно быстрее решить арифметические примеры и набрать больше всех очков.

Как регулярные спортивные тренировки «прокачивают» тело, делают его здоровым, сильным и выносливым, так регулярные занятия математикой «прокачивают» мозг — развивают интеллект и познавательные способности.

В приложении есть несколько видов турниров — выбирайте и участвуйте! Также можно соревноваться с другими участниками приложения - таблица лидеров покажет, какое место в турнире вы занимаете на данный момент.

Скриншоты Brainy - математическая игра:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
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Категории программыГоловоломки
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