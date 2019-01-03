Display Driver Uninstaller 18.0.0.6
Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,
DriverPack Solution 17.7.119
DriverPack Solution - пакет, состоящий из наиболее актуальных драйверов для всевозможных конфигураций ПК, а также для разнообразных моделей ноутбуков
SlimDrivers 2.3.1
SlimDrivers - незаменимое приложение, позволяющее всегда иметь наиболее актуальные версии драйверов для всех компонентов Вашего ПК. Присутствует функция резервного
Driver Booster Free 6.2.0.198
IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает
Realtek HD Audio Codec Driver 2.82 (Vista/Windows 7, 8, 8.1, 10)
Realtek HD Audio Codec Driver - набор драйверов для HD Audio кодеков для воспроизведения аудиофайлов. Поддерживает большое количество звуковых карт и материнских
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework