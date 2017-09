Павел Есть старый сканер, с Win7 64 не работает, поставил VueScan, при запуске выдаёт:

VueScan found an HP ScanJet 4500, but no HP software for this scanner was found on your system. Try downloading a driver for this scanner from www.hp.com.

Если бы на HP.com был этот драйвер, я бы с VueScan не заморачивался.

Пустая трата времени.

