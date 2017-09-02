VueScan - программа предназначена для замены стандартного интерфейса сканера на собственный, функционально более богатый и предоставляющий массу дополнительных возможностей в зависимости от конкретной модели сканера.
В большинстве случаев, стандартный драйвер устройства имеет крайне ограниченные возможности по регулировке параметров сканирования. Используя зачастую скрытые возможности конкретного сканера, программа позволяет гибко настроить процесс обработки изображений, включая развитую цветокоррекцию, возможности многопроходного и пакетного сканирования, аппаратную регулировку экспозиции, выбор максимальной глубины цвета и формата сохраняемых файлов.
Большой интерес представляет функция сохранения исходных данных сканера в файл (raw file) и последующая обработка этих данных при выключенном устройстве, что избавляет от необходимости повторного сканирования оригиналов и увеличивает ресурс оборудования.
Применение VueScan особенно актуально при работе с прозрачными оригиналами (негативы, слайды), т.к. в программе содержится информация о цветовых характеристиках более 150 типов плёнок. Речь идёт, прежде всего, о маске цветного негатива, которая может сильно отличаться у разных плёнок и производителей. В программе предусмотрен прямой выбор маски из списка распространенных плёнок, а также возможность ручной регулировки цветовых компонентов маскирующего слоя.
Пользовательские настройки можно сохранять в специальный файл, что позволяет создать индивидуальные профили для каждого вида работ.
Предусмотрено автоматическое удаление дефектов изображения за счет канала инфракрасного сканирования и многопроходное сканирование с последующим усреднением результата — для подавления собственных шумов сканера. Имеются фильтры подавления зерна, нерезкого маскирования и удаления паразитного оттенка оригинала. Есть средства ручной корректировки динамического диапазона и градационной характеристики (независимо по каналам R, G, B).
VueScan поддерживает более 500 моделей сканеров и RAW-файлов 185 моделей цифровых фотокамер.
Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.
Отзывы о программе VueScan
PASALEO про VueScan 9.5.71 [02-03-2017]
Epson 1240U. Нет драйверов под Win'7x64. VueScan видит, работает. Сканирует хуже чем родной TWAIN, но как говорится на безрыбье и рак рыба. | | Ответить
Юрий про VueScan 9.5.40 [09-03-2016]
отличная программа. С ее помощью заработал мой сканер кенон мф 4140. иначе не запускался. Спасибо сайту! 1 | 1 | Ответить
Павел про VueScan 9.5.33 [11-01-2016]
Есть старый сканер, с Win7 64 не работает, поставил VueScan, при запуске выдаёт:
VueScan found an HP ScanJet 4500, but no HP software for this scanner was found on your system. Try downloading a driver for this scanner from www.hp.com.
Если бы на HP.com был этот драйвер, я бы с VueScan не заморачивался.
Пустая трата времени. 1 | 3 | Ответить
Впечатление от проги, как будто я вернулся в 2000г, к тому же ищу кряк уже часа полтора пока не нашел, хорошо антивирус у меня есть, а то бы уже... Надо писать, что программа платная, никто и качать не будет и время терять. 9 | 10 | Ответить