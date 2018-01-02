AutoHotkey - программа предназначена для настройки клавиатуры, джойстика и мыши и назначения горячих клавиш. Позволяет переназначить практически любые клавиши и кнопки на любых устройствах.
Приложение распространяется с открытыми исходными кодами. Содержит свой собственный скриптовый язык с огромными возможностями для написания скриптов, которые смогут отслеживать нажатие клавиш на клавиатуре, движения мыши и работу прочих устройств управления.
С помощью AutoHotkey вы сможете:
Автоматизировать почти все процессы лишь нажатием клавиши или кликом мыши. Вы можете писать макросы вручную или с использованием макрорегистраторов.
Задавать "горячие" клавиши для клавиатуры, джойстика и мыши. Практически любая клавиша, кнопка или комбинация может стать "горячей" клавишей.
Использовать автозамену при печатании. Например, аббревиатура "btw" может автоматически заменяться на "by the way".
Создавать пользовательские формы ввода данных, пользовательские интерфейсы и меню.
Переназначать клавиши и кнопки на клавиатуре, джойстике или мыши.
Передавать сигналы ручного пульта дистанционного управления через клиентский скрипт WinLIRC.
Пользоваться уже существующими скриптами AutoIt v2, а также добавлять в них новые возможности.
Конвертировать любой скрипт в EXE-файл, который затем можно запустить даже на компьютерах, где не установлен AutoHotkey.
Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от
Отзывы о программе AutoHotkey
Морган про AutoHotkey 1.1.24.04 [11-02-2017]
Вы чо лохи? Для CRMP подходит, т.к там биндить надо везде.
Качайте, прога ТОПЧЕГ, не пожалеете 3 | 8 | Ответить
Артём в ответ Морган про AutoHotkey 1.1.24.05 [07-03-2017]
Отличная программа когда играл в crmp очень была нужна, но сейчас я играю в GTA Online. Если вы играете в crmp она вам очень нужна! 2 | 2 | Ответить
Роман в ответ Морган про AutoHotkey 1.1.26.01 [29-07-2017]
Вообще то для этого сущевствует Биндер от Кваса. | 1 | Ответить
Петя про AutoHotkey 1.1.24.01 [16-11-2016]
Назвать ее программой как_то язык не поворачивается, а тем более прогой, это похоже на программирование. | | Ответить
Андрей Варфоломеевич про AutoHotkey 1.1.24.01 [22-10-2016]
говно динозавра, даже на моей 7х64 не работают команды-примеры с script-coding. Единственное на что эта срань способна - это перенести действ с ctrl(^) на лкм в готике. RButton::^w хоть и компилится, да ни хрена не делает! | | Ответить
Andrey Newman про AutoHotkey 1.1.23.03 [22-03-2016]