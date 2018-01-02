AutoHotkey для Windows

AutoHotkey 1.1.27.02

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AutoHotkey 1.1.27.02Описание   Скачать AutoHotkey 1.1.27.02СКАЧАТЬ (3,18 Мб) Скриншоты AutoHotkey 1.1.27.02Скриншоты (2)   Статистика AutoHotkey 1.1.27.02Статистика   Отзывы о AutoHotkey 1.1.27.02Отзывы (22)  
Оцените программу!
3.92 из 5, всего оценок - 273
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AutoHotkey - программа предназначена для настройки клавиатуры, джойстика и мыши и назначения горячих клавиш. Позволяет переназначить практически любые клавиши и кнопки на любых устройствах.

Приложение распространяется с открытыми исходными кодами. Содержит свой собственный скриптовый язык с огромными возможностями для написания скриптов, которые смогут отслеживать нажатие клавиш на клавиатуре, движения мыши и работу прочих устройств управления.

С помощью AutoHotkey вы сможете:

  • Автоматизировать почти все процессы лишь нажатием клавиши или кликом мыши. Вы можете писать макросы вручную или с использованием макрорегистраторов.
  • Задавать "горячие" клавиши для клавиатуры, джойстика и мыши. Практически любая клавиша, кнопка или комбинация может стать "горячей" клавишей.
  • Использовать автозамену при печатании. Например, аббревиатура "btw" может автоматически заменяться на "by the way".
  • Создавать пользовательские формы ввода данных, пользовательские интерфейсы и меню.
  • Переназначать клавиши и кнопки на клавиатуре, джойстике или мыши.
  • Передавать сигналы ручного пульта дистанционного управления через клиентский скрипт WinLIRC.
  • Пользоваться уже существующими скриптами AutoIt v2, а также добавлять в них новые возможности.
  • Конвертировать любой скрипт в EXE-файл, который затем можно запустить даже на компьютерах, где не установлен AutoHotkey.
Скриншоты AutoHotkey:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)145 / 209 622
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Автоматизация
ТОП-сегодня раздела "Внешние устройства"
 

Rufus 2.18.1213

Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при

AutoHotkey 1.1.26.01

AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте

ContaCam 7.5.0

ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции

BlueSoleil 10.0.496.1

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными

USBDeview 2.73

USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему

Blok 4.5

Blok - программа для блокировки клавиатуры и мыши от детей. Блокирует клавиатуру, мышь, с функцией отключения монитора (если на длительное время отходим от

скачать Adguard

Отзывы о программе AutoHotkey

Морган про AutoHotkey 1.1.24.04 [11-02-2017]

Вы чо лохи? Для CRMP подходит, т.к там биндить надо везде.
Качайте, прога ТОПЧЕГ, не пожалеете
3 | 8 | Ответить

Артём в ответ Морган про AutoHotkey 1.1.24.05 [07-03-2017]

Отличная программа когда играл в crmp очень была нужна, но сейчас я играю в GTA Online. Если вы играете в crmp она вам очень нужна!
2 | 2 | Ответить

Роман в ответ Морган про AutoHotkey 1.1.26.01 [29-07-2017]

Вообще то для этого сущевствует Биндер от Кваса.
| 1 | Ответить

Петя про AutoHotkey 1.1.24.01 [16-11-2016]

Назвать ее программой как_то язык не поворачивается, а тем более прогой, это похоже на программирование.
| | Ответить

Андрей Варфоломеевич про AutoHotkey 1.1.24.01 [22-10-2016]

говно динозавра, даже на моей 7х64 не работают команды-примеры с script-coding. Единственное на что эта срань способна - это перенести действ с ctrl(^) на лкм в готике. RButton::^w хоть и компилится, да ни хрена не делает!
| | Ответить

Andrey Newman про AutoHotkey 1.1.23.03 [22-03-2016]

Спасибо за прогу!
| 1 | Ответить

Andy про AutoHotkey 1.1.13.1 [15-11-2013]

А можно настроить, чтобы при нажатии комбинации выделенный текст конвертировало в другую кодировку?
1 | 4 | Ответить

alti в ответ Andy про AutoHotkey 1.1.22.02 [29-05-2015]

можно!
1 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (22) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 