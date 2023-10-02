OpenRGB для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OpenRGB
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10 Мб
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Одна из самых больших претензий к RGB - это окружающая ее экосистема программного обеспечения. У каждого производителя есть свое приложение, свой бренд, свой стиль. Если вы хотите комбинировать устройства, то в итоге получаете тонну конфликтующих, функционально идентичных приложений, конкурирующих за ресурсы. Кроме того, эти приложения предназначены только для Windows. Некоторые из них даже требуют наличия учетных записей в Интернете. Что, если бы существовал способ управлять всеми RGB-устройствами из одного приложения, как в Windows, так и в Linux, без всякой ерунды? Именно эту задачу и ставит перед собой OpenRGB. Одно приложение для управления всеми устройствами.
В интерфейсе программы перечислены поддерживаемые устройства. Пользователь может выбрать каждый из них и настроить цвет подсветки и сопутствующие параметры. Доступна как индивидуальная настройка каждого устройства, так и общие параметры, синхронизирующие подсветку всех устройств системы.
Функционал приложения может быть расширен с помощью сторонних плагинов. Это позволит включить в программу новые функции, а также взаимодействовать со сторонним программным обеспечением.
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