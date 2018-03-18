GMER для Windows

GMER 2.2.19882

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Описание GMER 2.2.19882Описание   Скачать GMER 2.2.19882СКАЧАТЬ (363 Кб) Скриншоты GMER 2.2.19882Скриншоты (4)   Статистика GMER 2.2.19882Статистика   Отзывы о GMER 2.2.19882Отзывы (8)  
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4.75 из 5, всего оценок - 47
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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GMER - небольшая программа, которая предназначена для выявления в системе руткитов (rootkits). Руткиты классифицируются как вредоносный софт, который может вызвать сбои в работе операционной системы.

Утилита отображает скрытые процессы и сервисы, выводит список скрытых файлов, ключей реестра и драйверов, показывает программы, библиотеки, модули, а также все автоматически запускаемые компоненты системы.

Кроме того, приложение осуществляет мониторинг создания процессов, загрузки драйверов и библиотек, использования файлов, изменений реестра и активность TCP/IP-соединений.

Что нового в GMER 2.2.19882?
  • Добавлена поддержка Windows 10
  • Улучшено сканирование файлов и диска
Скриншоты GMER:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 35 821
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Мониторинг, Анализ
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Отзывы о программе GMER

Fofan про GMER 2.1.19163 [08-04-2013]

Дрэк! Пшеки ничего толкового сделать не могут!
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Anon про GMER 2.1.19155 [21-03-2013]

Пока что замечен только Ashampoo Firewall, генерирующий нечто, похожее на трояна в динамической dll библиотеке, а также заражённая утилита Gmer, предлагаемая на официальном сайте разработчика.
Я би казал, всяческие утилиты и мелкие сканеры обходите десятой дорогой.
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G-R про GMER 1.0.15.15641 [14-08-2011]

Норм прога.Мне помогла.Руткиты красным выделяются работает быстро.Простая в управлении.Лично у меня получ удалить руткитт кликнул на нем и делет
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RS про GMER 1.0.15.15627 [04-06-2011]

Такая же фигня. Наверное руткиты выделяет красным цветом?
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PC Tools про GMER 1.0.15.15570 [23-04-2011]

[Саид]
Программы такова рода и не удаляют руткиты, это оченьс сложно.
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