SUPERAntiSpyware Free для Windows

SUPERAntiSpyware Free 6.0.1242

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Описание SUPERAntiSpyware Free 6.0.1242Описание   Скачать SUPERAntiSpyware Free 6.0.1242СКАЧАТЬ (28,78 Мб) Скриншоты SUPERAntiSpyware Free 6.0.1242Скриншоты (8)   Статистика SUPERAntiSpyware Free 6.0.1242Статистика   Отзывы о SUPERAntiSpyware Free 6.0.1242Отзывы (85)  Видеоролик к программе SUPERAntiSpyware Free 6.0.1242Видеоролик  
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4.41 из 5, всего оценок - 126
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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SUPERAntiSpyware Free - бесплатная программа, которая позволяет удалять с компьютера всевозможные виды вредоносного ПО (spyware, adware, malware, trojans, dialers, worms, keyLoggers, HiJackers и другие). Программа сканирует жесткие и съемные диски, память и реестр на предмет наличия вышеуказанных "паразитов".

Кроме того, это приложение восстанавливает нарушенные настройки Интернет-соединений, рабочего стола, системного реестра, умеет защитить от изменений стартовую страницу браузера, уровень безопасности Internet Explorer и многих других параметров, позволяя тем самым повысить общую безопасность компьютера.

Скриншоты SUPERAntiSpyware Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 56 408
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы
ТОП-сегодня раздела "Антишпионы"
 

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Отзывы о программе SUPERAntiSpyware Free

Башкир. про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1232 [10-02-2017]

Постоянно время от времени, выключался интернет. Все действия рекомендованные на ютубе и в интернете, произвёл. Но всё равно ничего не помогало. После установки программы SUPERAntiSpyware всё нормализовалось, интернет больше не отключается. Разработчикам этой программы огромное СПАСИБО.
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Дмитрий про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1228 [19-10-2016]

Раньше использовал эту прогу для удаления куков,потом снёс за ненадобностью.Каспер и без неё всё прекрасно ловит.
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Марсианин про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1210 [13-01-2016]

Поставьте себе бесплатный и на русском 360 Total Sеcurity-настройти его на максимал,обновите базы-пожизненное счастье!
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Кирилл про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1208 [05-11-2015]

На сегодня рабочие антивирусы: АЖ, Тренд и Авира (только платная!), drWeb.
Такие анти как Каспер (стучит в касапию), камод (стучит в США), Аваст (дырявый) лучше обходить стороной. SAS интересный быстрым эффектом для системы - перестает ОС тормозить мгновенно, но ... зхоже что яблочко слегка червивое.
Бесплатная версия базы ОБНОВЛЯЕТ беспроблемно, но не имеет защиты в реальном времени, автоматического обновления баз (вручную), и сканирование запланированного заранее.
SAS очень легко активируется пожизненными ключами, но они взлетают при попытке обновления баз (вернее-ПРО версия не взлетает, а вот обновляться не хочет), это обходится легко - зкидаеться код активации, версия становится СВОБОДНАЯ и она обновляет базы, после чего снова вводится код пожизненный и программа работает как ПРО версия (включается защита в реальном времени).
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Уставший от вранья про SUPERAntiSpyware Free 6.0.1194 [20-05-2015]

Ничего она не удаляет. picexa как висела, так и висит, а эта мудь считает её солидной честной программой. Два раза поиска, и оба раза выскакивает троян (детектируется Avir-oй), и блокирует поисковый модуль. Смутно помню, что сносил когда-то это фуфло. Снесу и теперь.
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