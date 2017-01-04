DriverMax 9.15 Описание СКАЧАТЬ ( 5,56 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (27) Оцените программу!

4.19 из 5, всего оценок - 107 Рейтинг программы - 4.19 из 5

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5 DriverMax - Программа поможет легко и быстро переустановить все драйверы Windows. DriverMax собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит список устройств, которые их используют. Приводится информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи. После этого достаточно экспортировать их в отдельную папку или упаковать в ZIP-архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника. С помощью мастера импортирования можно установить все сохраненные драйвера за 5 минут. Таким образом, Вам больше не придется иметь под рукой множество дисков к разным устройствам. Программа бесплатная, но по истечении 30 дней необходимо пройти бесплатную регистрацию. Скриншоты DriverMax: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 38 / 169 319 Разработчик Innovative Solutions Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Драйверы Отзывы о программе DriverMax Михаил Программа условно-бесплатная!!!

Бесплатно дает обновить лишь 2 драйвера в сутки.

У меня нашла 22 устаревших драйвера и теперь либо 11 дней обновлять либо платить... Не вариант, товарищи!

| 3 | Ответить Аурик Бесплатный вариант программы обновляет не более двух драйверов в сутки.

В топку такое!

| | Ответить (ерж Как-то раньше, интуитивно, обходил эту программу стороной, но сегодня, посмотрел скриншоты этой программы, где был показан драйвер именно того разработчика, который был мне нужен, решил попробовать установить, пока в режиме "тени", так как другие программы подобного свойства не предлагали его установке. Что в итоге: при установке программы в мастере установке программа предложила установить сторонний браузер, отказался (снял галочку), тем не менее, загрузила и установила совершенно другую программу, подчеркну - без моего ведома, и при этом якобы загружала и устанавливала найденные ею драйвера. Удалил ЭТО без остатка.Мой вердикт: категорически не рекомендую к установке.

7 | 1 | Ответить Dflame Версия 7.47 реально спасла систему от переустановки. Сумела закачать и установить драйвер VGA, без которого драйвер видеокарты не хотел ставиться. Никакие бубны не помогали. Честно говоря, хотел эту прогу уже снести.

| 5 | Ответить Донна Установила.Знания у меня слабые,сначала купила в 2008 ноутбук Делл,чистила его упорно,диск особенно.Пришлось менять Windows.Теперь купила новый,АСУС,меньше года, и стала осторожной.Она у меня нашла 11 драйверов,предложила поменять 2.Выбрала аудио.

Поменяла,а на следующий день с утра прислали запрос-вы

поменяли вчера драйверы,как работают.Ответила,что только включила,ещё не знаю. Это понравилось.Правда,я зарегистрировалась сразу же.

3 | 8 | Ответить Koysug Донна Юзал длительное время. 99,9% удачно. Допускает ошибки при подборе файлов системной логики. А это чревато. У меня, как и у Rfhlfy, ПК прекратил видеть USB-порты. Что обернулось большими мучениями. Мышь не загружалась, управлять компом стало невозможно. И хотя они перед каждой загрузкой нового файла создают файл восстановления, добраться без мыши до этого файла оказалось невозможно. В дальнейшем я просто прекратил загружать предлагаемые ими варианты файлов системной логики. А в остальном все работало без проблем.

| 1 | Ответить Читать все отзывы (27) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости