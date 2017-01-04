DriverMax - Программа поможет легко и быстро переустановить все драйверы Windows. DriverMax собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит список устройств, которые их используют. Приводится информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи.
После этого достаточно экспортировать их в отдельную папку или упаковать в ZIP-архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника. С помощью мастера импортирования можно установить все сохраненные драйвера за 5 минут. Таким образом, Вам больше не придется иметь под рукой множество дисков к разным устройствам.
Программа бесплатная, но по истечении 30 дней необходимо пройти бесплатную регистрацию.
Программа условно-бесплатная!!!
Бесплатно дает обновить лишь 2 драйвера в сутки.
У меня нашла 22 устаревших драйвера и теперь либо 11 дней обновлять либо платить... Не вариант, товарищи! | 3 | Ответить
Аурик про DriverMax 8.25 [13-07-2016]
Бесплатный вариант программы обновляет не более двух драйверов в сутки.
В топку такое! | | Ответить
(ерж про DriverMax 8.12.0.351 [24-11-2015]
Как-то раньше, интуитивно, обходил эту программу стороной, но сегодня, посмотрел скриншоты этой программы, где был показан драйвер именно того разработчика, который был мне нужен, решил попробовать установить, пока в режиме "тени", так как другие программы подобного свойства не предлагали его установке. Что в итоге: при установке программы в мастере установке программа предложила установить сторонний браузер, отказался (снял галочку), тем не менее, загрузила и установила совершенно другую программу, подчеркну - без моего ведома, и при этом якобы загружала и устанавливала найденные ею драйвера. Удалил ЭТО без остатка.Мой вердикт: категорически не рекомендую к установке. 7 | 1 | Ответить
Dflame про DriverMax 7.47 [01-01-2015]
Версия 7.47 реально спасла систему от переустановки. Сумела закачать и установить драйвер VGA, без которого драйвер видеокарты не хотел ставиться. Никакие бубны не помогали. Честно говоря, хотел эту прогу уже снести. | 5 | Ответить
Донна про DriverMax 7.20 [24-10-2013]
Установила.Знания у меня слабые,сначала купила в 2008 ноутбук Делл,чистила его упорно,диск особенно.Пришлось менять Windows.Теперь купила новый,АСУС,меньше года, и стала осторожной.Она у меня нашла 11 драйверов,предложила поменять 2.Выбрала аудио.
Поменяла,а на следующий день с утра прислали запрос-вы
поменяли вчера драйверы,как работают.Ответила,что только включила,ещё не знаю. Это понравилось.Правда,я зарегистрировалась сразу же. 3 | 8 | Ответить
Koysug в ответ Донна про DriverMax 8.12.0.351 [26-11-2015]
Юзал длительное время. 99,9% удачно. Допускает ошибки при подборе файлов системной логики. А это чревато. У меня, как и у Rfhlfy, ПК прекратил видеть USB-порты. Что обернулось большими мучениями. Мышь не загружалась, управлять компом стало невозможно. И хотя они перед каждой загрузкой нового файла создают файл восстановления, добраться без мыши до этого файла оказалось невозможно. В дальнейшем я просто прекратил загружать предлагаемые ими варианты файлов системной логики. А в остальном все работало без проблем. | 1 | Ответить