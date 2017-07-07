VLC media player 2.2.5.1 для Mac VLC media player - универсальный медиаплеер для Mac OS с открытым исходным кодом для воспроизведения различных аудио и видеоформатов, а также DVD, VCD. В возможности UMPlayer 0.95 для Mac UMPlayer - очень удобный мультимедиа проигрыватель, имеющий огромное количество вспомогательных возможностей и инструментов, более 270 встроенных кодеков и способный iTunes 12.6.1.25 для Mac iTunes - самый популярный MP3 плеер для Mac OS с возможностями обмена музыкой с плеерами iPod, встроенным магазином для покупки музыки и массой прочих удобств.

Vox 2.8.2 для Mac Vox - небольшой, бесплатный и очень простой в использовании аудиоплейер для Mac OS X, который является неплохой альтернативой iTunes. Проигрыватель умеет работать с 5KPlayer 4.5 для Mac 5KPlayer - отличный многофункциональный мультимедийный комбайн, сочетающий в себе сразу несколько инструментов: аудио/видео плеер, радио проигрыватель, конвертер, RealPlayer SP 12.0.0.1569 для Mac RealPlayer - один из самых популярных плееров аудио и видео файлов на данный момент. Помимо обычных аудио и видео файлов, программа может воспроизводить потоковые