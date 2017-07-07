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VLC media player для Mac

VLC media player 2.2.6 для Mac

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Описание VLC media player 2.2.6 для MacОписание   Скачать VLC media player 2.2.6 для MacСКАЧАТЬ (35,57 Мб) Скриншоты VLC media player 2.2.6 для MacСкриншоты (4)   Статистика VLC media player 2.2.6 для MacСтатистика   Отзывы о VLC media player 2.2.6 для MacОтзывы (13)  
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4.78 из 5, всего оценок - 80
  • Рейтинг программы - 4.78 из 5
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VLC media player - универсальный медиаплеер для Mac OS с открытым исходным кодом для воспроизведения различных аудио и видеоформатов (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, ...), а также DVD, VCD. В возможности плеера входит трансляция потокового видео по локальной сети. Проигрыватель может читать и транслировать файлы, взятые с жесткого диска, DVD-плеера или непосредственно с видеокарты.

Возможности программы:

  • свободное редактирование плейлиста
  • Mac OS X аудио модуль, обеспечивающий поддержку всех девайсов
  • поддержка FTP
  • поддержка SSL/TLS
  • поддержка SOCKS proxy
  • декодер PNG
  • поддержка кодека Apple Lossless Audio

Системные требования VLC media player: QuickTime 6.5.2 и выше.

Что нового в VLC media player 2.2.6 для Mac?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты VLC media player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 94 915
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры - Потоковое видео
 Программа VLC media player отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе VLC media player

Виктор про VLC media player 2.2.4 [07-11-2016]

После установки W-10 стали глючить их проигрыватели. Поставил VLC, проигрывает хорошо, но:
если не на весь экран, меняет скачком размер или выскакивает из фонового режима на весь экран; с громким глюком выскакивает сообщение о названии клипа; на каждом клипе где-то в середине отключает мышку, комп становится неуправляем, и даже "снять задачу" не сразу действует. Если не трогать, правда, проходит.
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Тима про VLC media player 2.0.6 [07-06-2013]

плеейр класс одином словом супер для mac и windows
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Grandfather про VLC media player 2.0.6 [20-04-2013]

Прога отличная, хотя Маковская система - американское дерьмо
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miknich про VLC media player 2.0.1 [22-04-2012]

2.0.1 под мак ос практически не работает включается с 3 раза и не всегда г полное надо скачать старую версию (((
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Павел про VLC media player 2.0.0 [15-03-2012]

Установил проходит день и начинает дребезжать звук только в жтом плеере :)
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